BNY Mellon anuncia un plan de sucesión de liderazgo y nombra a Robin Vince consejero dlegado electo

El consejero delegado, Todd Gibbons, se jubila este año

Robin Vince, vicepresidente de BNY Mellon y consejero delegado de Global MarketInfrastructure, es elegido como director general y consejero delegado electo

NUEVA YORK, 10 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- The Bank of New York Mellon Corporation ("BNY Mellon") (NYSE: BK) anunció hoy que Thomas P. (Todd) Gibbons decidió retirarse como consejero delegado y miembro de la junta directiva el 31 de agosto de 2022, después de una distinguida carrera de 36 años en la empresa. La Junta Directiva ha designado a Robin Vince para que sea su sucesor en ese momento. Vince ocupará inicialmente el cargo de director general y consejero delegado electo, con efecto inmediato, y trabajará en estrecha colaboración con Gibbons para garantizar una transición de responsabilidades ordenada y sin inconvenientes.