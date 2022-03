BNY Mellon объявляет о плане преемственности руководства и избирает Робина Винса президентом

Действующий глава компании Тодд Гиббонс в этом году уходит в отставку

Вице-председатель правления BNY Mellon и руководитель подразделения глобальной рыночной инфраструктуры Робин Винс избран президентом и генеральным директором компании

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания The Bank of New York Mellon Corporation (далее — BNY Mellon) (NYSE: BK) сообщила, что Томас П. (Тодд) Гиббонс (Thomas P. (Todd) Gibbons) принял решение сложить с себя полномочия ее руководителя и члена Совета директоров 31 августа 2022 года после 36 лет своей безупречной работы в компании. Его преемником Совет директоров назначил Робина Винса (Robin Vince). Первоначально г-н Винс будет осуществлять функции избранного президента и главы компании, полномочиями которого он обладает сразу после указанного назначения, работая в тесном контакте с г-ном Гиббонсом с целью обеспечения плавного и беспрепятственного перехода обязанностей.