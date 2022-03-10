BNY Mellon объявляет о плане преемственности руководства и избирает Робина Винса президентом

За время своей работы в компании г-н Гиббонс занимал многочисленные руководящие должности, включая пост ее главы (CEO) с сентября 2019 года. Он руководил работой BNY Mellon в сложный период во время пандемии COVID-19, занимаясь такими вопросами, как защита клиентских активов, защита сотрудников, повышение устойчивости операционной деятельности, стимулирование внутреннего роста и операционной эффективности, а также обеспечение поддержки глобальных рынков и государственных программ. Кроме того, г-н Гиббонс сформировал сильную разноплановую команду руководителей, работая вместе с Советом директоров над созданием и осуществлением плана преемственности руководства, в результате чего было принято решение о назначении г-на Винса в качестве его преемника.

В настоящее время г-н Винс является вице-председателем правления BNY Mellon и главой подразделения глобальной рыночной инфраструктуры, охватывающего такие направления деятельности компании, как Pershing, казначейские услуги, услуги казначейства, клиринг и работа с залоговым имуществом, а также услуги по проведению рыночных исследований и исполнению решений. До прихода в компанию BNY Mellon г-н Винс в течение 26 лет работал в Goldman Sachs, занимая в числе прочих должности директора по управлению рисками и члена правления, а еще ранее — казначея, руководителя операционного подразделения, главы подразделения мировых денежных рынков, главного операционного директора по региону EMEA и генерального директора Goldman Sachs International Bank.

Независимый председатель Совета директоров Джозеф Дж. Эчеваррия (Joseph J. Echevarria) заявил: «Сегодняшняя новость является кульминацией хорошо спланированного, основательного и организованного Советом и Тоддом процесса преемственности для обеспечения непрерывного процесса руководства и продолжения успешной деятельности компании BNY Mellon. В связи с уходом Тодда в отставку после почти четырех десятилетий служения интересам компании и ее акционеров, включая его превосходное руководство в период глобальной пандемии, мы хотим поблагодарить Тодда за его многочисленные заслуги. Он неизменно демонстрировал непоколебимую приверженность защите интересов наших клиентов и своих коллег и сыграл важную роль в преобразовании BNY Mellon в ту организацию, которой она является на сегодняшний день».

Г-н Гиббонс заявил следующее: «Для меня было большой честью работать в компании BNY Mellon на протяжении последних 36 лет, отчасти потому, что я твердо верю в реализацию главной стратегической цели компании и ценность наших услуг для клиентов и общества в целом. Пандемия ярко осветила нашу важную роль в мировой финансовой экосистеме, а также продемонстрировала наш запас прочности, и сегодня мы занимаем лидирующие позиции на рынке по многим направлениям своей деятельности. Готовясь покинуть свой пост, я не могу представить себе, кто лучше Робина мог бы обеспечить компании выгодное использование широкого спектра предстоящих возможностей по мере развития отрасли. Робин внес существенный вклад в развитие компании, реализацию нашей стратегии и программы роста. Испытывая к нему глубокое уважение и доверие, я с нетерпением жду возможности поработать бок о бок с ним в целях обеспечения перехода полномочий в ближайшие месяцы с продолжающимся стимулированием внутреннего роста».

Г-н Эчеваррия в продолжение заявил: «С момента своего прихода в компанию BNY Mellon в 2020 году Робин внес значительный вклад в ее деятельность и продемонстрировал строгий подход к реализации стратегии, исполнению намеченных планов и обслуживанию клиентов. Помимо своего опыта работы в компании BNY Mellon Робин обладает глобальным видением и исключительным пониманием рынков капитала в сочетании с устойчивой деловой ориентацией и богатым опытом работы на различных руководящих должностях в компании Goldman Sachs на протяжении 26 лет. Наряду с доверием и уважением к нему со стороны Тодда, это дает нам большую уверенность в том, что Робин является тем человеком, который способен провести компанию BNY Mellon через очередной захватывающий этап в ее истории. Совет будет поддерживать Робина, Тодда и весь Исполнительный комитет в их тесном взаимодействии с целью обеспечения плавной передачи полномочий в ближайшие месяцы».

Г-н Винс прокомментировал это событие так: «BNY Mellon — выдающееся учреждение с богатой историей, ведущими позициями на рынке и уникальной клиентской базой по всему миру. Мне выпала большая честь стать следующим руководителем компании, и я с нетерпением жду начала совместной работы с Тоддом и Исполнительным комитетом в целях обеспечения плавной передачи дел. Я признателен своим коллегам во всех подразделениях компании за поддержку в связи с моим вступлением в новую должность. BNY Mellon играет ключевую роль в мировой финансовой системе, и именно наш дух новаторства, глубокие взаимоотношения с клиентами и деловая культура отличают нашу компанию от других. Я с нетерпением ожидаю того момента, когда смогу возглавить это историческое учреждение, насчитывающее почти 50 тысяч сотрудников, со строгим подходом к дальнейшему внутреннему росту и созданию ценностей для всех заинтересованных сторон».

Информация о компании BNY Mellon

BNY Mellon — транснациональная инвестиционная компания, специализирующаяся на содействии своим клиентам в управлении их финансовыми активами и их обслуживании на всем протяжении инвестиционного цикла. Предоставляя финансовые услуги своим клиентам, будь то учреждения, корпорации или частные инвесторы, BNY Mellon обеспечивает им исчерпывающее обслуживание в плане инвестирования и управления частными капиталами в 35 странах. По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость активов, находящихся на хранении у компании BNY Mellon и/или в ее распоряжении, составляла 46,7 трлн долларов США, а стоимость управляемых ею активов — 2,4 трлн долларов США. BNY Mellon может выступать в качестве единого центра обслуживания для клиентов, желающих создавать, торговать, хранить, управлять, обслуживать, распределять или реструктурировать инвестиции. BNY Mellon — корпоративный бренд компании The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Дополнительная информация представлена на сайте компании по адресу: www.bnymellon.com. Следите за нашими новостями в Twitter (@BNYMellon) или посетите наш ньюсрум по адресу: www.bnymellon.com/newsroom.

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