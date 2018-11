Boa saúde bucal é essencial para prevenir e controlar a diabetes

ETOY, Suíça, 14 de novembro de 2018 /PRNewswire/ --

Há um relacionamento bidirecional entre a saúde bucal e a diabetes: pessoas com doença periodontal correm um risco de 20% a 30% maior de desenvolver diabetes.

As duas doenças são altamente prevalecentes: mais de 415 milhões de pessoas têm diabetes e 750 milhões têm doença periodontal no mundo.

A SUNSTAR , empresa de tratamento holístico da saúde, vem apoiando pesquisas do relacionamento bidirecional entre a saúde bucal e a diabetes por mais de 30 anos.

Perio & Diabetes project by EFP and SUNSTAR

pessoas com doença periodontal correm um risco de 20% a 30% maior de desenvolver diabetes e a probabilidade de pessoas com diabetes desenvolver doença da gengiva é 1,5 vez maior. A boa notícia é que a saúde bucal em pessoas com diabetes reduz os níveis de açúcar no sangue. Essa é apenas uma das poderosas ligações reveladas pela " Campanha Perio & Diabetes " que a SUNSTAR e a Federação Europeia de Periodontologia (EFP – European Federation of Periodontology) estão lançando hoje no Dia Mundial da Diabetes

Aproximadamente 80% das pessoas com mais de 30 anos sofre de alguma forma de doença da gengiva (gengivite é a forma branda e a periodontite é a forma grave). Isso significa que 750 milhões de pessoas no mundo têm problemas de gengiva. A situação não é mais positiva se dados da diabetes forem examinados: 415 milhões de pessoas no mundo sofrem dessa doença e cerca de 212 milhões de pessoas vivem com diabetes ainda não diagnosticada.

Além disso, essas duas doenças estão fortemente vinculadas. Se uma pessoa sofre desses dois problemas ao mesmo tempo, ela corre um risco maior de desenvolver complicações da diabetes precocemente, porque as doenças da gengiva são inflamatórias e, portanto, aumentam a inflamação geral no corpo. Por sua vez, isso aumenta a resistência à insulina e piora o controle do açúcar no sangue. Consequentemente, as duas doenças pioram e se tornam difíceis de controlar.

Como a doença da gengiva pode ser prevenida?

De acordo com os especialistas, os primeiros sinais da doença da gengiva incluem gengivas vermelhas ou inchadas, sangramento ou presença de sangue após a escovação, dentes parecendo mais longos e maiores espaços entre os dentes. Sejam alguns desses sinais percebidos ou não, as recomendações de cuidados básicos da saúde bucal incluem consultas dentárias duas vezes por ano, escovar os dentes duas vezes por dia e prestar atenção extra à escovação interdental. Como especialistas da SUNSTAR explicam, a higiene interdental limpa 85% da boca, enquanto as escovas de dentes limpam apenas 60%.

A gerente sênior para Assuntos Científicos e Comunicação Corporativa da SUNSTAR, Marzia Massignani, declara: "O diagnóstico precoce da diabetes e da doença periodontal é essencial se quisermos melhorar a prevenção e o tratamento. Portanto, é fundamental despertar a conscientização sobre esse relacionamento existente e fornecer ferramentas úteis aos pacientes, profissionais e pessoas em risco".

Por isso, a SUNSTAR também está apoiando pesquisas pioneiras no campo que visa detectar a diabetes ainda não diagnosticada ou condições de pré-diabetes em consultórios dentários. O objetivo principal é estabelecer um protocolo que ajude os profissionais de saúde bucal a identificar sinais de diabetes em seus pacientes com problemas de gengiva. Outro objetivo é ajudar a melhorar a coordenação com os médicos, a fim de detectar e tratar esse problema mundial precocemente. O projeto é liderado pela Universidade Complutense de Madri e apoiado pela Sociedade Espanhola de Periodontia e Osseointegração (SEPA – Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración).

Mais de 30 anos apoiando pesquisas sobre o relacionamento entre a saúde bucal e a diabetes

A empresa de tratamento holístico da saúde não é nova no campo da saúde bucal e diabetes. A SUNSTAR vem promovendo e apoiando pesquisas há mais de 30 anos, agora devido à história pessoal que liga a diabetes à família Kaneda (os fundadores da empresa). O fundador da SUNSTAR, Kunio Kaneda, faleceu devido a complicações da diabetes, na faixa dos 50 anos. Em 1986, a empresa realizou o "Simpósio de Portside da SUNSTAR", em que Hiro Kaneda, filho de Kunio, levantou a questão sobre uma possível ligação entre a doença periodontal e doenças sistêmicas. Ele sofre das duas doenças e sentiu que, de certa forma, elas estavam conectadas. Esse foi o primeiro passo para o reconhecimento do relacionamento entre a saúde bucal e a saúde em geral.

Desde então, a empresa, através da Fundação Sunstar , vem contribuindo com pesquisas e despertando a conscientização sobre o relacionamento bidirecional entre a saúde bucal e a saúde em geral, particularmente sobre a doença periodontal e a diabetes. No projeto #ThePerioLink, a SUNSTAR também está dando visibilidade a muitos impactos da saúde bucal debilitada, transpondo o câncer para o desempenho esportivo.

SOBRE A SUNSTAR

A SUNSTAR é uma empresa japonesa, fundada em 1932 em Osaka. Com um olho no futuro, a visão da SUNSTAR é a de ser a pioneira de uma nova era de inovação, promovendo novas parcerias revigorantes, e falar ao coração de uma nova geração de consumidores globais. Como resultado de anos de inovação, a SUNSTAR opera agora em quatro setores em crescimento, com o objetivo de construir um futuro melhor e mais saudável: tratamento da saúde bucal, saúde e beleza, ambiente de vida saudável e suporte à segurança e alta tecnologia. A empresa tem mais de 4.000 empregados globalmente e está presente agora em mais de 90 países. A sede da SUNSTAR fica em Etoy (Suíça).

Com base em nosso lema corporativo, "Sempre se esforce para ajudar pessoas em todos os lugares a ter melhor saúde e aperfeiçoar suas qualidades de vida", o Grupo SUNSTAR continuará a estar atento e receptivo às diversas necessidades e expectativas para nossos consumidores globais. http://www.sunstar.com/company/philosophy .

