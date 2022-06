Boa Vista Junina se tornou o principal evento cultural da capital durante gestões de Teresa Surita

Com o passar dos anos, o evento foi tomando corpo, cada vez mais pessoas passaram a marcar presença e a festa cresceu. Foi aí que Teresa Surita teve a ideia de transferir a estrutura para a praça do Centro Cívico, onde, por muitos anos, garantiu emprego e renda a milhares de famílias roraimenses e a diversão dos quadrilheiros.

A partir de 2015, quando Teresa entregou as obras da praça Fábio Marques Paracat, uma extensão do complexo Ayrton Senna, a festa ganhou um espaço ainda maior e mais adequado para a mega estrutura de shows, apresentações, praças de alimentação, arquibancadas, tablado, áreas específicas para ambulantes, comercialização de alimentos, artesanato e prestação de serviços.

Foi a consolidação da festa como o maior arraial da Amazônia, que passou a contar com shows nacionais, disputas acirradas de grupos folclóricos locais e convidados, a maior paçoca do mundo, espaços kids, cantinho da amamentação, playgrounds e banheiros familiares, afinal Boa Vista é a capital da 1º infância. Com Teresa, os quadrilheiros de Boa Vista fizeram até apresentações em New York, nos Estados Unidos.

A festa, que acontece este ano de forma presencial, continua mais que especial durante gestão do prefeito Arthur Henrique (MDB), eleito em 2020 com o apoio de Teresa Surita. Ela marca o reencontro entre as famílias, após dois anos de pandemia, e traz de volta aquele sentimento especial que só quem vive o movimento junino e quadrilheiro sabe explicar.

Com a sua marca consolidada, o Boa Vista Junina garante o desenvolvimento econômico da capital e, consequentemente, do Estado. Isso porque, durante as festas, os hotéis da capital ficam movimentados, os setores de transporte e os segmentos alimentícios, de costura e prestadores de serviços, dentre outros, são super aquecidos. O que é aplicado de recursos públicos no arraial retorna em emprego e renda para as famílias que aguardam o ano inteiro a chegada desta data.

Teresa garantiu renda a segmentos mesmo durante pandemia

Durante o período de pandemia que impossibilitou a realização presencial do Boa Vista Junina, Teresa Surita, enquanto gestora da capital, garantiu auxílios a músicos, quadrilheiros e demais profissionais com o Boa Vista Junina on-line, em formato virtual. Com isso, quem vive da renda das festas juninas pôde ter acesso a benefícios financeiros.

"O Boa Vista Junina é um dos maiores eventos do estado de Roraima e, por isso, é uma época muito importante para quem trabalha comercializando alimentos e prestadores de serviços. O Boa Vista Junina não é só uma grande festa cultural, é, de fato, uma ação de governo que traz inúmeros benefícios a todos, seja no lazer, na geração de emprego, movimentando a economia. O nosso olhar, em todas as festas, sempre foi para as pessoas. E o dever de um gestor é cuidar de todos", disse Teresa.

