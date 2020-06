Boao Forum for Asia veranstaltet anlässlich der 2. Konferenz des Global Health Forum ein Expertenwebinar

PEKING, 8. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Am 2. Juni richtete das Boao Forum for Asia (BFA) anlässlich der 2. Konferenz seines Global Health Forum (GHF) ein Expertenwebinar aus. Das Treffen wurde von der Präsidentin des GHF Margaret Chan Fung Fu veranstaltet. Ban Ki-moon, Vorsitzender des BFA, Li Baodong, Generalsekretär des BFA, Sun Da, Stellvertretender Kommissar der Staatlichen Verwaltung für Traditionelle Chinesische Medizin, Wang Qingxian, Mitglied des ständigen Ausschusses des KPCh-Parteikomitees von Shandong, Sekretär des KPCh-Komitees von Qingdao, Sun Jiye, Vizegouverneur der Provinz Shandong und Li Lei, Vizepräsident des 2020 BFA Honorary Strategic Partner SABIC, nahmen am Expertenwebinar teil und hielten Reden. Insgesamt wurden über 200 Teilnehmer begrüßt, darunter Experten aus dem öffentlichen Gesundheitssektor und verwandten Gebieten zahlreicher Länder, internationale Organisationen, Botschaften und Konsulate in China, zuständige Abteilungen der Regierung des Gastlandes, die Regierung der Provinz Shandong und die Stadtverwaltung von Qingdao sowie Experten und Vertreter aus Industrieunternehmen und den Medien.