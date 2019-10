Board Now ouvre la voie à une aviation durable

Le lancement du programme révolutionnaire de SkyNRG ouvre la voie à une aviation durable ; une réduction de 85 % des émissions grâce à un carburant d'aviation durable

AMSTERDAM, 3 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, un pas important a été fait vers une aviation durable. La société néerlandaise SkyNRG, un leader mondial en carburant d'aviation durable, lance officiellement son programme Board Now révolutionnaire avec ses partenaires de lancement. En s'engageant envers Board Now, les entreprises réduisent leurs propres émissions de voyages d'affaires, tout en contribuant au développement d'une nouvelle installation de production de carburant d'aviation durable. Board Now est le premier programme mondial à permettre aux entreprises de contribuer directement au développement de cette industrie et ouvre activement la voie à la transition énergétique dans le secteur de l'aviation. Un certain nombre d'organisations renommées telles que PwC et Skyscanner se sont déjà inscrites au programme.

Les organisations qui rejoignent Board Now s'engagent à acheter du carburant d'aviation durable (CAD) pendant 5 ans. Avec cet engagement, elles réduisent leurs propres émissions de CO 2 dans leurs voyages d'affaires tout en contribuant au développement d'une nouvelle installation de production. Leur investissement sera utilisé par SkyNRG pour couvrir la différence de prix entre le carburant d'aviation durable et le kérosène conventionnel. La coalition qui participe au programme Board Now assure un achat substantiel du CAD qui sera produit par la première installation dédiée d'Europe pour la production de carburant d'aviation durable à Delfzijl (DSL-01).

Cette installation produira chaque année 100 000 tonnes de carburant d'aviation durable. Ceci donnera lieu à une réduction de CO 2 de plus de 270 000 tonnes par an pour l'industrie de l'aviation. Le carburant d'aviation durable peut réduire le CO 2 d'au moins 85 % comparé au kérosène conventionnel.

« Avec le soutien des organisations renommées participant à Board Now qui choisissent des voyages d'affaires durables et un investissement dans le CAD, nous pouvons accélérer la transition énergétique dans l'aviation », déclare Theye Veen, directeur général de SkyNRG. « Nous sommes impatients d'inspirer d'autres organisations internationales à s'engager dans la même voie que nos membres et partenaires de lancement ».

Le carburant durable répond aux normes de durabilité les plus élevées

Le Conseil de durabilité indépendant de SkyNRG indique si le carburant répond aux normes de durabilité les plus élevées. Le Conseil regroupe des représentants de WWF International, de la Fondation Européenne pour le Climat, du réseau Solidaridad et de l'Université de Groningen. La durabilité de la chaîne et des produits connexes est également assurée par la certification de la Table Ronde sur les Biomatériaux Durables (Roundtable on Sustainable Biomaterials - RSB), la norme de certification la plus élevée possible pour les carburants durables.

