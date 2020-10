Boats Group acquiert le marché néerlandais Botentekoop

L'achat de Botentekoop et de deux autres marchés néerlandais accélère le plan de croissance international de Boats Group

FAREHAM, Angleterre, 5 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Boats Group, l'entreprise technologique qui détient les plus grands marchés en ligne de bateaux et de yachts au monde (Boat Trader, YachtWorld, boats.com, Cosas De Barcos, iNautia et Annonces du Bateau), a annoncé aujourd'hui l'acquisition des principaux marchés de bateaux aux Pays-Bas, Botentekoop.nl, Boten.nl et Botenbank.nl, auprès d'Arimpex Media Solutions. En ajoutant les plus grands marchés de bateaux néerlandais à son portefeuille croissant de plateformes de vente internationales, Boats Group renforce l'engagement des consommateurs dans l'ensemble de l'Europe occidentale et consolide sa stratégie d'expansion mondiale.

« Les Pays-Bas représentent un marché extrêmement important dans l'industrie mondiale de la navigation de plaisance. L'acquisition des principaux marchés en ligne d'Arimpex était une occasion de croissance attrayante qui nous aidera à joindre un plus grand nombre d'amateurs de navigation dans la région et qui accélérera notre plan de croissance en Europe, a déclaré Sam Fulton, PDG de Boats Group. Nous avons hâte de fournir à nos nouveaux partenaires un service client de premier plan, ainsi qu'une gamme élargie de produits ayant une capacité éprouvée d'accroître les ventes de bateaux au sein de l'industrie. »

Les marchés de Boats Group connectent déjà les vendeurs et fabricants à la plus grande communauté d'acheteurs de bateaux. L'entreprise se concentre maintenant sur l'apport d'améliorations techniques et sur les investissements en marketing, en vue d'améliorer davantage l'expérience utilisateur sur Botentekoop.nl, Boten.nl et Botenbank.nl. Pour les clients qui vendent actuellement des bateaux sur l'un de ces portails, cette acquisition ouvre la voie vers un plus grand nombre de marchés internationaux. En effet, les entreprises ont désormais la possibilité de mettre leurs bateaux en vente et de les commercialiser sur n'importe lequel des portails internationaux de Boats Group.

« Nous sommes très heureux d'être parvenus à cet accord avec Boats Group et de conclure cette transaction importante, a affirmé Faisel Djabarkhan, PDG d'Arimpex. J'ai eu le plaisir de participer à l'évolution de l'entreprise au fil des ans et je suis heureux de l'avoir dirigée vers une nouvelle étape fructueuse. Nous sommes convaincus que nos clients profiteront énormément des investissements technologiques et de l'élargissement des perspectives de marché qu'offre Boats Group. »

Pour en savoir plus sur Boats Group, rendez-vous sur : www.boatsgroup.com.

À propos de Boats Group

Boats Group possède et exploite les plus grands marchés en ligne de bateaux au monde et établit des partenariats dans l'industrie nautique depuis presque 20 ans. Boats Group fournit également aux entreprises du secteur un ensemble exhaustif de solutions marketing technologiques, notamment en matière de publicité, de génération de pistes, de gestion de la relation client et de conception et d'hébergement de sites Web. En outre, Boats Group soutient les courtiers et concessionnaires en leur proposant des services de brokerage par le biais de YachtCloser, sa solution de gestion de contrats, BoatWizard, le premier système de gestion d'inventaires du marché et MLS. Les sièges de Boats Group se situent à Miami, en Floride aux États-Unis, et à Fareham en Angleterre. L'entreprise détient également des bureaux à Padoue en Italie et à Barcelone en Espagne. Boats Group est détenu par Apax Partners.

