Боб Мюррей, Зак Деккаки и Рик Уэйк основывают транснациональную компанию Loki Artist Group для работы в индустрии развлечений

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 28 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Предприниматели музыкальной индустрии Боб Мюррей (Bob Murray), Зак Деккаки (Zack Dekkaki) и Рик Уэйк (Ric Wake) сегодня объявили о создании прогрессивной транснациональной компании в сфере развлечений Loki Artist Group, в которой все они станут соучредителями и которая сосредоточит свои усилия на обеспечении перспективного будущего музыки. В момент, когда индустрия развлечений выходит на качественно новый уровень, основной задачей новой группы является содействие музыкальным компаниям в виде финансовой, деловой и творческой поддержки для создания и внедрения новых фундаментальных принципов будущего успеха.

Loki Artist Group организует две звукозаписывающие студии (в Лос-Анджелесе (шт. Калифорния) и Торонто (Канада)) и создает управляющую компанию Elev8 Global Entertainment, а также лейбл звукозаписи и издательское подразделение. Компания Loki Artist Group займется поиском новых исполнителей, авторов песен и продюсеров для управления, а также новых музыкальных проектов для совместной реализации предоставляемых ими материалов. Компания будет предлагать услуги поиска, продвижения и подготовки новых исполнителей, цифровой промоушен, управление учетными записями и маркетинг в социальных сетях, а также лицензирования и синхронизации, что позволит клиентам поддерживать связь с мировыми брендами, кино- и телестудиями и рекламными площадками посредством своей музыки.

Компания Elev8 Global Entertainment, недавно объединившая усилия с Loki Artist Group, предоставляет полный спектр услуг повышения квалификации под руководством Боба Мюррея для широкого круга музыкантов и исполнителей с 2007 года. Компания Elev8, в послужном списке которой значится организация всемирных гастрольных туров для таких деятелей искусств, как титулованный композитор Янни (Yanni), мировая звезда Disney Хорхе Бланко (Jorge Blanco) и продюсер проектов поп-/электронной музыки Бруно Мартини (Bruno Martini), специализируется на заключении контрактов на крупные звукозаписывающие мероприятия, а также рекламу продукции в фильмах и телепередачах, обеспечении перспективных лицензионных сделок на синхронизацию, организации и рекламе мировых турне и производстве специальных телепрограмм для международной трансляции концертов. В настоящее время в ее состав входят Хорхе Бланко (Jorge Blanco), Джонатан Антуан (Jonathan Antoine), Шон Джакобс (Shaun Jacobs), Анна Чейз (Anna Chase) и Джей Бродвей (J Broadway).

В этом заявлении соучредитель компании Боб Мюррей сообщил следующее: «Loki Artist Group — это всемирное музыкальное семейство единомышленников и организаций, совместно работающих над подготовкой к новому миру нашего бизнеса с использованием модели, ориентированной на развитие авторских прав в музыкальной сфере и их создателей. В связи с проблемами, возникшими в течение последних десяти месяцев, музыкальной индустрии пришлось адаптироваться для пересмотра своих целей и продолжения своего творческого роста. Мы с нетерпением ожидаем возможности влиться в эту новую волну развития».

Соучредитель компании Зак Деккаки добавил: «Loki Artist Group в настоящее время ищет стратегические возможности для инвестирования в музыкальные компании, руководимые ведущими управленцами, чьи уникальные составы исполнителей демонстрируют возможность адаптации в этот период и подготовки к ожидаемому возвращению на сцену. С учетом изменений, которые мы наблюдаем в музыкальной сфере и индустрии развлечений в целом, компания Loki Artist Group не только обеспечит финансирование, но и предоставит управленческие, музыкальные, творческие и другие ресурсы в рамках партнерского взаимодействия для поддержки этих компаний по мере их адаптации к быстро меняющемуся музыкальному рынку».

«Мы не планировали создавать Loki Artist Group во время пандемии. Это были «карты, которые нам раздали». Но, в конце концов, люди любят музыку. Это человеческая природа. Я считаю, что по мере нашего роста будут проявляться различные возможности. Важно не закостеневать и быть способными двигаться в ногу со временем — как в музыкальном, так и в духовном смысле. Хорошая музыка и хорошие артисты всегда будут играть важную роль, несмотря на происходящее в мире», — сказал соучредитель компании Рик Уэйк.

Новая группа рассчитывает на то, что 2021-й станет годом возможностей, и планирует сосредоточить свои усилия не только на поддержке своих нынешних клиентов и партнеров, но и на дальнейшем расширении своей деятельности.

«В данный момент наша главная задача заключается в сохранении динамики, поиске новых исполнителей и компаний, разделяющих нашу концепцию развития музыкальной индустрии, ― добавил Мюррей. ― Несмотря на то что мы крайне чувствительны к тем суровым условиям, в которых все мы оказались в этот сложный исторический период, приятно видеть, что из тревожного сценария может вырисовываться и что-то благое. Loki Artist Group — это гораздо большее, чем просто компания, и мы очень рады видеть, куда ведет нас этот путь».

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