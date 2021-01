Bob Murray, Zack Dekkaki i Ric Wake powołują do życia międzynarodową organizację rozrywkową Loki Artist Group

LOS ANGELES, 27 stycznia 2021 /PRNewswire/ -- Przedsiębiorcy z branży muzycznej Bob Murray, Zack Dekkaki i Ric Wake ogłosili dzisiaj wspólne utworzenie Loki Artist Group, progresywnej międzynarodowej organizacji rozrywkowej, mającej na celu inwestowanie w przyszłość muzyki. Obecnie, gdy przemysł rozrywkowy podlega ponownemu zdefiniowaniu, głównym celem nowej grupy jest pomoc wytwórniom muzycznym poprzez wsparcie finansowe, biznesowe i kreatywne w budowaniu i wdrażaniu nowych podstaw ich przyszłego sukcesu.

Loki Artist Group rozpoczyna działalność we współpracy z dwoma studiami nagraniowymi (jedno w Los Angeles, w Kalifornii i drugie w Toronto, w Kanadzie) oraz spółką zarządzającą Elev8 Global Entertainment, jak również z wytwórnią płytową i pionem wydawniczym. Loki Artist Group planuje podjąć współpracę z dopiero rozpoczynającymi swoja karierę artystami, autorami tekstów i producentami, jak również z nowymi projektami muzycznymi wykorzystującymi oferowane przez nich zasoby. Firma będzie świadczyć usługi w zakresie A&R, rozwoju artystów, promocji cyfrowej, zarządzania mediami społecznościowymi i marketingu, jak również usługi licencyjne i synchronizacyjne, umożliwiając klientom nawiązywanie kontaktów z globalnymi markami, filmami, telewizją i reklamami, poprzez ich muzykę.

Spółka Elev8 Global Entertainment, która niedawno połączyła siły z Loki Artist Group, już od 2007 roku, działając pod kierownictwem Boba Murraya, zajmuje się kompleksowym zarządzaniem talentami szerokiej grupy muzyków i artystów. Elev8 reprezentuje takie gwiazdy światowego formatu jak wielokrotnie nagradzany kompozytor Yanni, międzynarodowa gwiazda studia Disneya Jorge Blanco oraz producent muzyki pop/elektronicznej Bruno Martini. Ponadto firma specjalizuje się w negocjowaniu kontraktów dotyczących nagrań płytowych, a także nagrań filmowych i telewizyjnych, pozyskiwaniu atrakcyjnych umów licencyjnych, prowadzeniu i promowaniu światowych tras koncertowych oraz produkcji koncertowych programów telewizyjnych emitowanych na całym świecie. Zespół tworzą obecnie Jorge Blanco, Jonathan Antoine, Shaun Jacobs, Anna Chase i J Broadway.

Dokonując tego uroczystego oświadczenia, współzałożyciel Bob Murray powiedział: „Loki Artist Group jest ogólnoświatową muzyczną rodziną podobnie myślących osób i organizacji wspólnie pracujących nad przygotowaniem się do funkcjonowania w nowym świecie naszej branży z modelem skoncentrowanym na rozwoju praw autorskich do muzyki i ich twórców. W obliczu wyzwań, przed jakimi stanął przemysł muzyczny w ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy, niezbędne było przystosowanie się do nowo sformułowanych celów oraz kontynuowanie rozwoju twórczego. Cieszymy się, że możemy być częścią tej nowej fali rozkwitu".

Współzałożyciel Zack Dekkaki dodaje: „Obecnie, Loki Artist Group poszukuje strategicznych możliwości inwestycyjnych w przedsiębiorstwach muzycznych, które są zarządzane przez wybitnych menadżerów i których unikalne listy artystów wykazują zdolność do adaptacji w tym czasie oraz przygotowania do oczekiwanego powrotu na scenę. Biorąc pod uwagę zmiany, które możemy zaobserwować w muzyce i całym przemyśle rozrywkowym, Loki Artist Group nie tylko zapewni finansowanie, ale także zarządzanie, usługi wydawnicze, kreatywne i inne zasoby w celu wsparcia tych podmiotów w dostosowaniu się do dynamicznie zmieniającego się rynku muzycznego".

„Nie planowaliśmy założenia Loki Artist Group w czasie pandemii. Takie były karty, które nam rozdano. Ale koniec końców, ludzie kochają muzykę. Taka już jest ludzka natura. Głęboko wierzę, że wraz z naszym rozwojem pojawią się kolejne możliwości. Najważniejsze jest, aby pozbyć się podążania utartymi schematami i iść z duchem czasu - tak muzycznie, jak i duchowo. Wielka muzyka i wielcy artyści zawsze będą się liczyć, niezależnie od tego, co dzieje się na świecie" - powiedział współzałożyciel Ric Wake.

Wchodząc w 2021, ta młoda organizacja spodziewa się roku pełnego możliwości, w którym skoncentruje swoje wysiłki nie tylko na wsparciu swoich obecnych klientów i partnerów, ale także na dalszym poszerzaniu zakresu swojej działalności.

„W tej chwili skupiamy się przede wszystkim na utrzymaniu tempa rozwoju, poszukując nowych artystów i firm, które podzielają naszą wizję wzmocnienia przemysłu muzycznego - dodał Murray. - Pomimo, że jesteśmy niezwykle świadomi niełatwych warunków, w jakich przyszło nam funkcjonować w tym newralgicznym punkcie historii, dobrze jest zauważyć, że z tego skomplikowanego scenariusza może wyniknąć coś pozytywnego."

