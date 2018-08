Bobby Saadian es reconocido en la edición de 2019 de The Best Lawyers in America©

LOS ÁNGELES, 28 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Wilshire Law Firm se enorgullece en anunciar que el presidente fundador y abogado gerente Bobby Saadian ha sido seleccionado por sus colegas para su inclusión en la 25ª edición de The Best Lawyers in America©.

El Sr. Saadian logró esta prestigiosa designación por su trabajo sobresaliente en el campo de litigios de lesiones personales en nombre de demandantes. El reconocimiento por Best Lawyers® se basa en un proceso exhaustivo único de revisión por pares. Para la edición de 2019, 7.8 millones de votos se analizaron en 145 áreas de práctica. Los abogados seleccionados deben después someterse a un proceso de autenticación que asegura que actualmente practiquen y estén al día con sus obligaciones con su asociación de abogados estatal.

Este proceso transparente y minuciosamente riguroso hace que Best Lawyers sea el estándar definitivo de la excelencia legal. Es importante señalar que además de su excepcional conocimiento legal, el listado del Sr. Saadian también reconoce su profesionalismo y ética.

Best Lawyers subraya que son la "only purely peer-review™ guide to the legal profession" (la única guía estrictamente revisada por pares de la profesión legal). Desde sus inicios en 1981, el objetivo principal de Best Lawyers ha sido ayudar al público a encontrar la más alta calidad de servicios legales disponibles en toda la nación y en todas partes del mundo.

Acerca de Wilshire Law Firm



Habiendo comenzado Wilshire Law Firm hace más de 10 años, el Sr. Saadian ha convertido a la firma en una de las principales firmas de lesiones personales en California con más $250,000,000 recuperados para sus clientes. En adición, ha recibido muchos premios y distinciones tanto de consumidores como sus compañeros profesionales legales por su trabajo incansable para mejorar las vidas de sus clientes y sus familias.

El Sr. Saadian también participa activamente en varias organizaciones comunitarias y caritativas. Unas de sus principales causas es promover a la próxima generación de talento legal, independientemente de sus orígenes económicos. Con este fin, Wilshire Law Firm ofrece becas a estudiantes merecedores interesados en una carrera en la profesión legal.

Para obtener más información sobre los servicios de Wilshire Law Firm, visite nuestro sitio web: www.wilshirelawfirm.com o llámenos al 1(888) 539-4117. Estamos disponibles las 24 horas al día, los 365 días del año.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/537344/Wilshire_Law_Firm_Logo.jpg

FUENTE Wilshire Law Firm

Related Links

http://wilshirelawfirm.com