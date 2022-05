BOE fait preuve d'une force d'innovation remarquable en matière d'IoT intelligent à l'ISE 2022

Lors du salon, la Mini LED à matrice active 0,9 mm de BOE constituée de substrats de verre est devenue aimant. Avec une luminosité maximale de 1 000 nits et un rapport de contraste de 1 000 000:1, l'écran présente une multitude d'avantages tels qu'une moindre consommation d'énergie et une meilleure uniformité de luminosité. Il est plus agréable à regarder et permet toutes les tailles d'épissage d'écran. En tant que leader mondial de la technologie Mini LED, BOE a présenté sa gamme d'écrans Mini LED. Équipés de rétroéclairages Mini LED fusionnés dans des substrats de verre et de la technologie à grande gamme dynamique (HDR), ces produits offrent des effets d'affichage extraordinaires, définissant la tendance pour l'affichage commercial, les événements sportifs, les jeux vidéo et l'e-sport et les télévisions haut de gamme.

Depuis le lancement de sa stratégie « internet des écrans », BOE s'attache à appliquer l'affichage intelligent à un nombre croissant de scénarios. À l'ISE 2022, les solutions de vente au détail intelligentes de BOE ont attiré beaucoup d'attention. En particulier, une vitrine intelligente dotée d'une large plage de température de fonctionnement allant jusqu'à 105°C et d'une luminosité ultra-élevée de 2 500 nits, permettant au public de voir clairement les informations sur les produits et les publicités, même en plein soleil. En outre, la vitrine peut ajuster automatiquement la luminosité en fonction de l'éclairage ambiant, ce qui réduit la consommation d'énergie. Les présentoirs intelligents de BOE remplacent les traditionnelles étiquettes et affiches dans les supermarchés et grandes surfaces, et facilitent énormément la mise à jour dynamique des informations de production, ajoutant une touche high-tech aux magasins.

Lors du salon, de nombreux visiteurs ont pu découvrir les solutions de mobilité intelligente et de réunion intelligente de BOE. Appliqués aux transports en commun, les solutions et produits intelligents permettent d'offrir une expérience plus confortable et pratique aux passagers. Par exemple, l'affichage dynamique des cartes permet de montrer des cartes, des informations sur les arrêts et des informations multimédias en temps réel, transformant la manière dont les gens voyagent. En outre, BOE a également apporté son tableau blanc interactif de 105 pouces qui prend en charge la saisie manuscrite sur l'écran tactile de façon fluide et sensible. Le marque-place intelligent et la plaque de porte intelligente de BOE permettent aux utilisateurs de mettre le contenu à jour rapidement et en temps réel, offrant une expérience de réunion intelligente respectueuse de l'environnement.

À l'ère de l'IoT qui offre des possibilités infinies, les solutions et produits intelligents de pointe de BOE se sont démarqués sur la scène internationale. À l'avenir, BOE continuera d'affirmer son cœur de métier, l'expertise technologique dans l'industrie des écrans, d'élargir résolument les scénarios d'application innovants de l'IdO, et de créer un écosystème inclusif et ouvert, tout en promouvant un développement hautement qualitatif de l'économie numérique mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1814547/BOE_IMAGE.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpg

SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.