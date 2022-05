BOE pokazuje nadzwyczajną siłę innowacji inteligentnych urządzeń IoT podczas targów ISE 2022

Podczas targów prawdziwym magnesem dla zwiedzających był wyświetlacz BOE Mini LED z aktywną matrycą oparty na szklanych podłożach. Osiąga on maksymalną jasność do 1000 nitów i współczynnik kontrastu 1.000.000:1 i posiada szereg zalet, takich jak niskie zużycie energii i równomierne podświetlenie. Jest bardziej przyjazny dla oczu i umożliwia łączenie w dowolne wymiary. Jako światowy lider w zakresie technologii Mini LED, spółka BOE zaprezentowała pełną gamę wyświetlaczy tego typu. Wyposażone w podświetlenia Mini LED wtopione w podłoża szklane i technologię High Dynamic Range (HDR), produkty te zapewniają nadzwyczajne wrażenia wizualne, ustanawiając trendy w zakresie wyświetlaczy komercyjnych, dla wydarzeń sportowych, gier i e-sportu oraz najwyższej klasy telewizorów.

Od startu swojej strategii „Internetu wyświetlaczy" BOE pracuje nad tym, aby wprowadzić inteligentne wyświetlacze do jeszcze większej liczby zastosowań. Inteligentne rozwiązania dla handlu BOE przyciągnęły niemałą uwagę podczas targów ISE 2022. Szczególne zainteresowanie wzbudziła inteligentna witryna sklepowa, która działa w temperaturze do 105°C i posiada ultrawysoką jasność 2500 nitów, dzięki czemu nawet w jasnym świetle słonecznym pozwala wyraźnie zobaczyć informacje o produktach i reklamy. Ponadto witryna może automatycznie dostosowywać swoją jasność w oparciu o światło otoczenia, co minimalizuje zużycie energii. Personalizowane wyświetlacze typu smart bar firmy BOE zamieniają tradycyjne drukowane etykiety i plakaty w supermarketach i centrach handlowych, znacznie ułatwiając dynamiczne aktualizowanie informacji o produktach, wprowadzając do sklepów zaawansowaną technologię.

Wielu zwiedzających mogło na własne oczy zobaczyć rozwiązania BOE dla sfery smart mobility i spotkań. W zastosowaniach związanych z transportem publicznym, inteligentne produkty i rozwiązania pozwalają zwiększyć komfort i wygodę pasażerów. Przykładowo, dynamiczny wyświetlacz map może prezentować mapy, informacje o przystankach i informacje multimedialne w czasie rzeczywistym, kształtując nowe wrażenia z podróży. BOE zabrało na targi także swoją 105-calową tablicę interaktywną, która obsługuje płynne i delikatne pismo odręczne na ekranie dotykowym. Inteligentna winietka i tabliczka na drzwi BOE pozwalają użytkownikom na szybką i zdalną aktualizację treści i zapewniają przyjazne dla środowiska wspomaganie organizacji spotkań.

W erze IoT i nieograniczonych możliwości takich urządzeń, najlepsze na rynku inteligentne produkty i rozwiązania BOE wyróżniają się na rynku międzynarodowym. W przyszłości BOE nadal będzie pogłębiać swoją wiedzę w dziedzinie kluczowych technologii w branży wyświetlaczy, energicznie zwiększać liczbę innowacyjnych zastosowań urządzeń IoT, dążyć do budowania otwartego dla wszystkich i dającego nowe możliwości ekosystemu i promować budowanie wysokiej jakości globalnej gospodarki cyfrowej.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1814547/BOE_IMAGE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpg

SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.