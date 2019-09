BOE remporte l'IFA Product Technical Innovation Award 2019 pour sa technologie BD Cell

BERLIN, 9 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'IFA, le salon professionnel mondial pour l'électronique grand public, a ouvert ses portes à Berlin (Allemagne) le 6 septembre 2019. Quelque 2 000 entreprises high-tech du monde entier ont présenté leurs tout derniers produits et technologies innovants de l'électronique grand public. Parmi eux, la technologie d'écran BD Cell de BOE a remporté l'Innovative Display Technology Gold Award, un IFA Product Technical Innovation Award 2019.

BD Cell, qui a été hautement notée au CES 2019 et à la SID Display Week 2019, est une nouvelle avancée de BOE dans le domaine des écrans. Faisant appel à la technologie unique à panneau dur ADSDS de BOE, les écrans BD Cell peuvent offrir à tout moment un grand angle de vue de 178 degrés. Contrairement aux autres écrans, l'écran BD Cell présente deux couches de cellules noir et blanc et de cellules de couleur, une technologie de division de pixels et une technologie d'obscurcissement au niveau du micron, ce qui permet une plage de contraste ultra-élevée de l'ordre du million. En outre, cette technologie d'affichage présente un avantage évident dans la performance des niveaux de gris. L'écran BD Cell peut offrir une profondeur de couleur de 12 bits, qui offre davantage de détails dans les nuances de gris et les couleurs, surtout pour les images en faibles niveaux de gris. Grâce à une telle innovation technologique, BD Cell peut offrir la même expérience visuelle que l'OLED mais avec des avantages supplémentaires en termes de consommation d'énergie et de coûts. Outre les produits de télévision haut de gamme, la technologie BD Cell de BOE sera aussi utilisée progressivement pour les ordinateurs portables, les moniteurs, les tablettes et d'autres produits, insufflant ainsi une nouvelle vitalité dans le secteur.

BOE est attachée à l'innovation, et elle a lancé des technologies et des produits innovants dans des domaines tels que le TFT-LCD et l'OLED flexible. Elle les a également appliqués à plusieurs scénarios dans le contexte de l'IdO, contribuant à créer une meilleure vie.

À propos de BOE

Fondée en avril 1993, BOE Technology Group Co., Ltd. est un leader mondial du secteur de l'affichage à semi-conducteurs, mais aussi une entreprise IdO fournissant des produits d'interface intelligente et des services professionnels pour l'interaction d'informations et la santé humaine. Les trois activités principales de BOE concernent les dispositifs d'interface, les systèmes IdO intelligents et l'intégration de la médecine et de l'ingénierie intelligentes.

Les écrans et les capteurs de BOE sont utilisés dans toute une série d'applications comme les téléphones portables, les tablettes, les ordinateurs portables, les moniteurs, les téléviseurs, les écrans dans les voitures, les soins de santé, la finance et les dispositifs vestimentaires. Le département « systèmes IdO intelligents » propose des solutions IdO intégrées pour la vente au détail intelligente, la finance intelligente, l'art numérique et d'autres domaines. Le département « intégration de la médecine et de l'ingénierie intelligentes » propose une plateforme IdO mobile pour les soins de santé et des services de soins de santé intelligents.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/971336/BOE_LOGO_Logo.jpg

SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.