Boehringer Ingelheim choisit Veeva Development Cloud pour apporter plus rapidement des thérapies innovantes aux patients

Avec Veeva Development Cloud, Boehringer Ingelheim veut déployer un environnement technologique connecté pour collaborer de façon agile et accélérer ainsi le développement de médicaments innovants

Cette transformation vise principalement à réduire la complexité des essais cliniques et à mettre au point une culture digitale innovante, afin de mieux comprendre et répondre aux besoins médicaux non satisfaits

INGELHEIM, Allemagne et PLEASANTON, CA, Le 29 mars 2022 /PRNewswire/ -- Boehringer Ingelheim et Veeva Systems (NYSE : VEEV) ont annoncé ce jour que Boehringer Ingelheim a choisi Veeva Development Cloud pour mener ses processus de bout en bout et fluidifier le partage d'informations, dans le but d'accélérer la mise au point de thérapies innovantes. Boehringer Ingelheim, société leader en recherche biopharmaceutique , met au point des thérapies novatrices pour améliorer la qualité de vie des personnes et des animaux par l'innovation dans des domaines où les besoins médicaux ne sont pas satisfaits . En associant les données avec les processus cliniques, réglementaires et de la qualité sur une seule et même plateforme cloud pour toute l'entreprise, Boehringer Ingelheim déploie un environnement technologique connecté qui permettra une collaboration agile et accélèrera le développement de médicaments innovants.

Cette transformation s'inscrit dans le cadre de l'initiative Medicine Excellence de Boehringer Ingelheim, qui fait appel à la technologie pour créer une plateforme « One Medicine Platform » unifiant les données et les processus de développement de manière centralisée. La technologie de Veeva l'aidera à concrétiser cette vision. Avec Veeva Development Cloud, Boehringer Ingelheim pourra rationaliser son infrastructure IT et offrir une expérience utilisateur plus cohérente, des informations plus accessibles et une collaboration pluridisciplinaire.

« Nous sommes convaincus qu'il est possible de faire progresser la santé grâce aux partenariats et sommes impatients de nous lancer dans cette démarche, pour être en mesure d'avoir un impact encore plus positif sur la vie des patients », explique Uli Brödl, vice-président principal de Boehringer Ingelheim chargé des opérations et du développement clinique international. « La solution Veeva Development Cloud permettra à des équipes pluridisciplinaires de collaborer plus étroitement et de tirer parti des données et informations disponibles pour améliorer leurs méthodes de travail. »

En utilisant Veeva Development Cloud, Boehringer Ingelheim pourra accélérer le développement clinique grâce aux fonctionnalités de Vault CDMS, Vault CTMS, Vault eTMF, Vault Study Start-up et Vault Payments, rationaliser les activités réglementaires avec Vault Registrations, Vault Submissions, Vault Submissions Publishing et Vault Submissions Archive, mais aussi simplifier les processus de la qualité avec Vault QMS et Vault QualityDocs. La société fera également ses premiers pas avec la plateforme Veeva Digital Trials Platform, en utilisant Veeva Site Connect pour automatiser le flux d'informations avec les centres de recherches partenaires.

« L'utilisation des applications nouvelle génération de Veeva pour les opérations et la gestion des données cliniques, associée à des aspects réglementaires et de la qualité, nous permettra d'éliminer les silos entre les fonctions et de mener une démarche d'amélioration continue », déclare Thomas Reith, vice-président principal de Boehringer Ingelheim chargé de la recherche en informatique, du développement et des médicaments. « Avec des données et des processus unifiés, nous pourrons réduire le niveau de complexité et développer une culture digitale innovante pour mieux comprendre et répondre aux besoins médicaux. »

« Voilà plus de 10 ans que Boehringer Ingelheim et Veeva ont établi un partenariat solide, qui a débuté dans le domaine commercial. Nos équipes partagent un esprit d'innovation, la volonté de travailler pour le client et une réflexion à long terme », se félicite Peter Gassner, fondateur et CEO de Veeva. « Nous sommes honorés et impatients d'entamer cette nouvelle phase de notre partenariat. »

« Boehringer Ingelheim façonne l'avenir de la santé en adoptant de nouvelles méthodes pour résoudre des défis qui se posent depuis longtemps », conclut Rik Van Mol, vice-président de Veeva Development Cloud. « Nous sommes fiers d'être considérés comme un partenaire de confiance pour faire progresser la R&D et apporter aux employés de la société des données et une expérience utilisateur plus agréable pour l'ensemble de leurs processus de travail. »

À propos de Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim travaille sur des thérapies innovantes pour améliorer la qualité de vie des personnes et des animaux. Cette entreprise biopharmaceutique de pointe axée sur la recherche crée de la valeur en cherchant à innover dans des secteurs où il existe des besoins importants non satisfaits. Depuis sa fondation en 1885, la société familiale Boehringer Ingelheim a su adopter une vision à long terme. Près de 52 000 collaborateurs sont au service de plus de 130 marchés dans les trois domaines de spécialité de la société, les produits pharmaceutiques à usage humain (Human Pharma), la santé animale (Animal Health) et la fabrication sous contrat de produits biopharmaceutiques (Biopharmaceutical Contract Manufacturing).

Pour en savoir plus au sujet de Boehringer Ingelheim, vous pouvez visiter le site Web www.boehringer-ingelheim.com.

Avis au public visé par Boehringer Ingelheim

Ce communiqué de presse est établi par le siège de notre société basé à Ingelheim, en Allemagne, et vise à fournir des informations au sujet de nos activités internationales. Veuillez noter que les renseignements concernant le statut d'approbation et les étiquettes des produits approuvés peuvent varier selon les pays et qu'un communiqué de presse visant un pays en particulier peut avoir été publié à ce sujet dans les pays où nous exerçons nos activités.

À propos de Veeva Systems

Veeva est le leader mondial des logiciels en cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagée dans l'innovation, l'excellence produit et la réussite des clients, Veeva compte plus de 1000 clients, des plus grandes sociétés pharmaceutiques du monde aux nouvelles sociétés de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour davantage d'information, rendez-vous sur veeva.com/eu

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sujet des produits et services de Veeva, ainsi que des résultats ou bénéfices attendus de l'utilisation de nos produits et services. Ces déclarations se fondent sur nos prévisions actuelles. Les résultats réels peuvent s'écarter sensiblement des déclarations contenues dans ce communiqué de presse. Nous ne sommes en rien tenus de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'impacter de façon négative nos résultats, y compris les risques et incertitudes déclarés dans notre soumission du formulaire 10-Q pour la période achevée au 31 octobre 2021, que vous pourrez trouver ici (une synthèse des risques susceptibles d'affecter nos activités figure à la page 39), ainsi que dans nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC, disponibles sur sec.gov.

