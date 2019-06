Boeing fait avancer les carburants aviation durable, le recyclage et la conservation

Boeing dépasse son objectif de réduction des gaz à effet de serre de 7,3 % sur ses sites de travail

CHICAGO, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- Boeing [NYSE : BA] construit des avions plus propres et plus efficaces en matière de consommation carburant, et trouve des moyens novateurs de recycler et de conserver les ressources, selon son Rapport mondial d'activités sur les enjeux environnementaux, publié aujourd'hui pour marquer la Journée mondiale de l'environnement.

Découvrez le communiqué de presse interactif multicanaux ici : https://www.multivu.com/players/fr/8556051-boeing-2019-global-environment-report/.

En 2018, Boeing a dévoilé sa nouvelle stratégie environnementale qui vise des objectifs ambitieux : innover au nom de la performance, travailler à l'excellence en matière de développement durable et inciter à la collaboration mondiale à l'horizon 2025.

« Nous nous engageons à assainir l'eau, l'air et les sols, et ce rapport souligne les nombreux efforts déployés par Boeing pour une meilleure gestion des ressources environnementales dans le monde entier », a déclaré Bryan Scott, vice-président de la division Environnement, Santé et Sécurité de Boeing.

Voici les autres efforts mis en avant dans le rapport de cette année :

Dépasser les objectifs de 2018 en termes de réduction des déchets solides envoyés dans les sites d'enfouissement, de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 7,3 % sur les sites de travail et de construction.

Conclusion d'un partenariat avec une entreprise de recyclage basée au Royaume-Uni pour éviter que jusqu'à 2 millions de livres (près de 910 tonnes) de fibres de carbone excédentaires par an n'aillent des usines Boeing aux sites d'enfouissement des déchets.

Utiliser de l'énergie renouvelable pour alimenter le centre de données principal de Boeing, ce qui permet d'économiser l'équivalent de l'électricité consommée à l'année par plus de 4 000 foyers.

Travailler avec Etihad Airways pour faire voler un 787 Dreamliner propulsé en partie par du carburant aviation durable issu de plantes désertiques irriguées à l'eau de mer.

Concevoir de nouvelles installations éco-énergétiques dans le monde entier, y compris le centre de prestation de Zhoushan, en Chine, et l'usine de fabrication de Sheffield , au Royaume-Uni.

, au Royaume-Uni. Accélérer le développement de carburants aviation durable, notamment en offrant aux clients la possibilité d'utiliser du carburant aviation durable sur le premier vol que les avions effectuent après leur livraison.

Boeing est la plus grande entreprise aéronautique au monde et le premier fournisseur d'avions commerciaux, de systèmes de défense, de systèmes spatiaux et de sécurité et de services mondiaux. En qualité de premier exportateur américain, l'entreprise est au service de ses clients commerciaux et gouvernementaux dans plus de 150 pays. Boeing emploie plus de 150 000 personnes à l'échelle du globe et peut compter sur les compétences d'un réseau planétaire de fournisseurs. Forte de son histoire de leader de l'aéronautique, Boeing continue d'être à la pointe de la technologie et de l'innovation, de satisfaire ses clients et d'investir dans ses effectifs et sa croissance future.

Contact

Holly Braithwaite

Division environnement de Boeing

Mobile : +1 206-900-3962

holly.braithwaite@boeing.com

Monica Zimmer

Division environnement de Boeing

Mobile : +1 425-919-3005

monica.m.zimmer@boeing.com

Related Links

http://www.boeing.com



SOURCE Boeing