Boeing livre son 2 000e avion au secteur de l'aviation commerciale en Chine

La livraison du nouveau Boeing 737 MAX8 signifie que la flotte de Xiamen Airlines se compose désormais de 210 appareils et devient la plus grande flotte de Chine n'utilisant que des Boeing.

Boeing, l'une des premières entreprises américaines à être entrée sur le marché chinois, s'est impliquée dès le premier jour dans son partenariat avec le secteur de l'aviation civile du pays, et ce, depuis plus de 40 ans. En 1972, les compagnies aériennes commerciales qui opéraient dans le pays ont passé leur première commande, 10 Boeing 707, et cela a marqué le début d'un partenariat désormais de longue durée. Depuis lors, Boeing a livré des milliers de nouveaux avions à des compagnies aériennes commerciales chinoises.

Alors que l'économie chinoise poursuit son essor, dans la lignée de l'expansion de la réforme nationale et de la politique d'ouverture, l'aviation civile chinoise est devenue l'un des secteurs du pays à connaître la croissance la plus rapide. En 1978, les compagnies aériennes chinoises ont transporté 2,3 millions de passagers. En 2017, le secteur a apporté ses services à 550 millions de passagers, soit 239 fois plus qu'en 1978, et il représente 29 pour 100 du total de toutes les formes de transport collectif dans le pays.

Xiamen Airlines est la première compagnie aérienne chinoise à adopter un modèle de gestion axé sur le marché. Elle a été fondée en 1984. Au bout de 34 ans de croissance soutenue, Xiamen Airlines est désormais le cinquième groupe aéronautique chinois. Elle est souvent citée comme la réussite la plus remarquable de Chine dans le secteur de l'aviation civile du pays.

La vitesse de croissance de la compagnie aérienne est indissociable de l'exploitation de sa flotte d'avions Boeing. Depuis le lancement des Boeing 737-200 et 737-300 dans les années 80, des 757-200 dans les années 90, jusqu'à celui de la série 737NG au début du nouveau millénaire, sans oublier le lancement plus récent des nouveaux 787 Dreamliner et 737MAX, Xiamen Airlines travaille en étroite collaboration avec Boeing.

Grâce à l'excellente qualité et aux performances des avions Boeing et à la collaboration étroite entre les deux entreprises, Xiamen Airlines a maintenu le plus long record de bénéfices de l'aviation civile en Chine, car elle a réalisé des bénéfices pendant 31 ans consécutifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/792439/Xiamen_Airlines.jpg

SOURCE Xiamen Airlines