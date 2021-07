Bojana Bellamy, Präsidentin des Centre for Information Policy Leadership, wurde in POLITICOs Tech 28 aufgenommen.

LONDON, 19. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Hunton Andrews Kurth LLP freut sich bekannt zu geben, dass POLITICO Bojana Bellamy, die Präsidentin des Centre for Information Policy Leadership, in die Tech 28 aufgenommen hat, die neue Liste der Nachrichtenorganisation mit den führenden „Regelsetzern, Regelbrechern und Visionären", die die Zukunft der Technologie in Europa und darüber hinaus gestalten.