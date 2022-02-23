Больше возможностей на выставке MWC 2022 благодаря Petal Search от Huawei

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Petal Search, Huawei

Feb 23, 2022, 12:57 ET

Множество скидок, очки дополненной реальности, функция поиска рядом — это лишь малая часть преимуществ использования Petal Search для участников выставки.

БАРСЕЛОНА (Испания), 23 февраля 2022 г. /PRNewswire/ -- В феврале этого года возвращается долгожданная выставка мобильной связи Mobile World Congress (MWC). Мероприятие пройдет в Барселоне с 28 февраля по 3 марта в очном режиме. Ожидается, что в выставке примут участие более 1,5 тыс. экспонентов из 183 стран, включая компанию Huawei.

В этом году Huawei впервые представит свою поисковую систему Petal Search на выставке MWC. Гостей ждет захватывающее приключение.

Petal Search brings exclusive coupons for MWC 2022
Petal Search brings exclusive coupons for MWC 2022
AR glasses identification experiences
AR glasses identification experiences
Petal Search brings exclusive coupons for MWC 2022 AR glasses identification experiences

Скидки для гостей выставки

Планируете поездку на MWC? Составьте список достопримечательностей и найдите занятия по душе с помощью Petal Search. С новой поисковой системой просто покупать авиабилеты, бронировать номер в гостинице, арендовать машину и сравнивать цены на различных платформах. Поисковая система Petal Search охватывает свыше 20 рынков, ее расширенные возможности доступны более чем в 170 странах.

Накануне мероприятия пользователей ждет настоящий подарок.

Партнеры Petal Search — Groupon и Tiqets — предлагают эксклюзивные скидки для гостей MWC в Барселоне: 20% при покупке купона на Groupon (по промокоду PETALMWC2022) и 8% — на Tiqets (по промокоду PETAL8OFF).

Купонами можно воспользоваться при оформлении заказа на соответствующих сайтах с 25 февраля по 6 марта (только в Барселоне). Посетите MWC 2022 и сэкономьте на знакомстве с городом с помощью Petal Search.

Дебют на MWC 2022: очки дополненной реальности с поддержкой Petal Search 

На стенде Petal Search на MWC 2022 (Fira Gran Via, Зал 1) гостей будут ждать интерактивные очки дополненной реальности с поддержкой Petal Search.

Пользователям очков, выпущенных в сотрудничестве с Huawei Poisson Labs в 2012 году, доступно множество функций, например, они могут распознавать достопримечательности, животных, растения и товары в режиме реального времени, а также отображать статьи из энциклопедий и аналогичный контент для каждого идентифицированного объекта.

Интеграция с Petal Search сделала возможным распознавание текста, изображений и перевод в реальном времени. Эта функция пригодится туристам для преодоления языкового барьера.

Например, вы приехали в Барселону впервые и хотите получить более подробную информацию о Саграде Фамилии. При мультимодальном поиске собора в очках дополненной реальности вы получите исчерпывающую энциклопедическую информацию на выбранном языке.

Гости стенда Petal Search на выставке MWC смогут лично убедиться в широких возможностях поиска на базе технологий дополненной реальности. Поиск контента, распознавание текста и изображений, перевод в режиме реального времени выполняются за доли секунды с помощью визуальных и голосовых команд.

Знакомство с городскими достопримечательностями вместе с Petal Search

При посещении выставки в Барселоне нельзя не воспользоваться возможностью исследовать этот прекрасный город. Petal Search станет прекрасным помощником в этом деле.

На нижней панели приложения Petal Search расположена вкладка «Рядом». Нажмите на нее и откройте для себя самые популярные достопримечательности, в том числе близлежащие отели и рестораны. Благодаря удобной функции поиска рядом гости выставки смогут подготовиться к ее посещению: забронировать отель или найти ресторан можно одним касанием экрана смартфона.

Любители онлайн-покупок также оценят Petal Search, ведь с помощью поисковой системы они смогут найти и приобрести товары в любое время суток. Petal Search отображает лучшие предложения в подборках товаров с различных сайтов — от предметов первой необходимости до новинок, о которых вы давно мечтали.

Чтобы воспользоваться скидками и всеми возможностями поисковой системы, установите Petal Search на свой смартфон из AppGallery или App Store или перейдите на сайт https://petalsearch.com/.

С Petal Search все необходимое для MWC 2022 будет у вас под рукой. Узнайте больше о выставке MWC и Барселоне вместе с поисковой системой Petal Search.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1752324/Petal_Search_brings_exclusive_coupons_MWC_2022.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1752325/AR_glasses_identification_experiences.jpg 

SOURCE Petal Search, Huawei

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