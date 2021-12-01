Более миллиарда волонтеров по всему миру принимают участие в глобальной перезагрузке

News provided by

United Nations Volunteers

Dec 01, 2021, 18:00 ET

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря 2021 г. /PRNewswire/ -- Серьезные проблемы на пути человечества — от чрезвычайных климатических ситуаций до пандемии COVID-19 — указывают нам на необходимость изменения нашего образа жизни, а также методов работы и взаимодействия друг с другом. Наступило время глобальной перезагрузки.

Растущее неравенство во всем мире требует нового типа общественного договора с акцентом на интересах каждого человека.

В последнем отчете ООН о состоянии волонтерства в мире (SWVR) на тему «Построение равноправных и инклюзивных обществ» (Building equal and inclusive societies) объясняется, что участие более миллиарда добровольцев по всему миру является одним из способов формирования более светлого будущего для всех и каждого.

Ключевой отчет Программы добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) будет представлен сегодня на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Трансляция пройдет в прямом эфире на канале UNWebTV

Отчет основан на результатах исследований, проведенных во всех регионах мира. В нем рассматривается влияние волонтеров на жизнь местных сообществ по всему миру, от Непала до Перу и от Ливана до Малави. Благодаря активистам, ведущим борьбу за права женщин, и сотрудникам горячих линий по вопросам вакцинации нуждающиеся получают необходимую помощь, а правительства — информацию о проблемах населения, требующих решений в более долгосрочной перспективе.

Каждый седьмой человек в мире является волонтером. Несмотря на разрушительные социально-экономические последствия пандемии интерес к добровольческой деятельности среди местного населения по всему миру не иссяк. Люди продолжают эффективно реагировать на кризис даже с учетом ограниченных возможностей передвижения и ресурсы. Хотя такие ограничения часто не позволяют вести добровольческую деятельность лично, многие переключились на волонтерство с использованием средств Всемирной сети.

Волонтеры часто рассматриваются в качестве созидателей и поставщиков социальных услуг. Вместе с тем в отчете SWVR содержатся свежие аналитические выводы, увязывающие добровольческую деятельность с обеспечением равенства и инклюзивности.

«В этой новой реальности волонтерам крайне важно, чтобы их изначально рассматривали в качестве незаменимых партнеров», — заявила 73-летняя волонтерка из Замбии Глэдис Мутуква (Gladys Mutukwa).

Для ознакомления с аудиовизуальными материалами перейдите по этой ссылке
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Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) вносит вклад в обеспечение мира и развития общества посредством добровольческого движения во всех уголках планеты. Мы сотрудничаем с партнерами в целях интеграции более 10 тысяч квалифицированных, высоко мотивированных и пользующихся надежной поддержкой Добровольцев ООН в процесс разработки программ развития и повышения ценности и уровня всемирного признания добровольческого движения. ДООН находится в ведении Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

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SOURCE United Nations Volunteers

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