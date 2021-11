Bolt acquiert Tipser et lance une caisse à distance

Selon le Pew Research Center, 84 % des acheteurs recherchent des informations sur au moins une plateforme de réseaux sociaux avant d'acheter, et 52 % des acheteurs sur les réseaux sociaux ont initié un achat via une plateforme sociale, selon Inmar Intelligence. Parallèlement, l'économie des créateurs est un marché en plein essor de 104 milliards de dollars, selon CB Insights, et exige de meilleurs outils de monétisation pour accélérer davantage cette croissance. Si le commerce social n'en est encore qu'à ses balbutiements dans l'histoire du commerce électronique, son adoption s'est accélérée au cours de l'année écoulée. Les solutions qui simplifient le passage à la caisse et le rendent plus fiable au moment de la découverte, sans sacrifier la relation entre l'éditeur, le créateur ou la marque, seront gagnantes.

Tipser a passé les dix dernières années à perfectionner sa technologie de commerce intégré qui permet aux consommateurs d'acheter des produits nativement sur n'importe quelle surface, qu'il s'agisse d'une publication en ligne, d'une marketplace mobile, d'un site de comparaison de prix, d'une plateforme de médias sociaux ou d'un moteur de recherche.

En s'appuyant sur la technologie de Tipser, Bolt tirera parti des marchés d'éditeurs clés en main de Tipser, des intégrations de marchands sans contact et des capacités de mise en œuvre « headless » pour améliorer la solution Remote Checkout de Bolt. En combinant les forces entre la technologie de Tipser et Bolt SSO Commerce™, Remote Checkout permettra aux éditeurs, qui luttent pour établir des relations directes avec leurs consommateurs, de tirer parti de la création de compte en un clic de Bolt et de puiser dans le réseau d'acheteurs de Bolt.

Le lancement du Remote Checkout de Bolt permettra :

la possibilité de passer à la caisse directement et en toute sécurité à n'importe quel point d'inspiration, que ce soit sur un site web de contenu, un réseau social ou une application d'achat. aux éditeurs et aux créateurs la possibilité de monétiser le trafic en offrant à leurs visiteurs un paiement instantané en un clic, dans l'application ou sur le site, et de convertir ces visiteurs en acheteurs fidèles, au lieu de les renvoyer vers d'autres sites via des liens d'affiliation.

la possibilité de monétiser le trafic en offrant à leurs visiteurs un paiement instantané en un clic, dans l'application ou sur le site, et de convertir ces visiteurs en acheteurs fidèles, au lieu de les renvoyer vers d'autres sites via des liens d'affiliation. aux commerçants la possibilité de stimuler les taux de conversion tout en augmentant les revenus et la création de comptes via le réseau Bolt, tout en étant en mesure de recevoir et de gérer les commandes provenant de plusieurs canaux (comme si le paiement à distance avait lieu sur leurs propres sites web).

Avec des dizaines de millions d'acheteurs dans le réseau Bolt, des éditeurs comme Bustle, The Zoe Report, W Magazine, Elle, Cosmopolitan et InStyle pourront établir des relations directes avec leurs visiteurs en débloquant SSO Commerce pour transformer de manière transparente des visiteurs anonymes en titulaires de comptes connectés et monétiser le trafic sur place, tout en offrant aux utilisateurs un paiement instantané en un clic au lieu de les rediriger vers un autre site.

« Tipser et Bolt partagent le même objectif, à savoir permettre le passage en caisse n'importe où. Notre acquisition de Tipser ne pourrait pas être plus synergique pour l'avenir du paiement à distance », a déclaré Ryan Breslow, fondateur et PDG de Bolt. « Tipser a prouvé son succès en donnant aux acheteurs la possibilité de passer directement à la caisse grâce à un contenu inspirant. En joignant nos forces à celles de Tipser, nous n'avons pas de limite lorsqu'il s'agit de libérer le pouvoir des identités des acheteurs pour passer à la caisse depuis n'importe où. »

« Il est très rare de trouver un partenaire avec une telle symbiose dans la culture, la vision et les offres. Nos deux entreprises ont été construites sur les bases d'une culture consciente : développer des entreprises prospères en donnant la priorité à nos équipes. Bien que nous soyons issus d'activités complémentaires, nous partageons exactement la même vision permettant à chaque surface numérique de devenir transactionnelle », a déclaré Marcus Jacobsson, cofondateur et PDG de Tipser. « Avec nos forces combinées, nous sommes en mesure de donner à des centaines de millions de consommateurs l'accès à un moyen plus sûr, plus rapide et plus pratique de faire des achats en ligne. Nous sommes profondément impressionnés par l'équipe de Bolt et nous sommes impatients de nous lancer ensemble dans cette aventure passionnante ! »

« BDG s'est associé à Tipser au début de l'année pour lancer une initiative de commerce pionnière sur nos sites, qui permet à nos lecteurs d'effectuer des transactions en toute transparence sur notre contenu grâce à une caisse native. La plateforme Tipser a joué un rôle déterminant dans l'amélioration de l'expérience d'achat de nos lecteurs », a déclaré Jason Wagenheim, président et CRO de BDG (anciennement connu sous le nom de Bustle Digital Group). « Nous voyons clairement les avantages d'ajouter les fonctionnalités de Bolt en matière de paiement en un clic et de création de compte à ce que nous avons déjà construit avec Tipser, et nous sommes très enthousiastes à l'idée d'étendre notre offre de commerce en 2022 pour nos lecteurs comme pour nos partenaires détaillants. »

Avec cette acquisition, Bolt alimentera bientôt les caisses en un clic sur les surfaces éloignées à travers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et tous les territoires de l'UE.

Pour en savoir plus sur l'acquisition de Tipser par Bolt, rendez-vous sur bolt.com/blog/bolt-acquires-tipser-and-launches-remote-checkout.

Pour en savoir plus sur Remote Checkout, rendez-vous sur bolt.com/remote-checkout-for-publishers et bolt.com/remote-checkout-for-retailers.

À propos de Bolt

Bolt a pour mission de démocratiser le commerce. Bolt renforce les relations des détaillants avec leurs clients en débloquant des caisses sécurisées, connectées et rapides comme l'éclair. Le réseau en pleine expansion de la société, composé d'acheteurs prêts à passer à la caisse en un seul clic, visite les commerçants Bolt comme s'il s'agissait de clients réguliers. Des centaines de détaillants, dont Forever 21, Lucky Brand, Casper et Badgley Mischka, utilisent Bolt pour offrir à leurs clients les expériences de caisse transparentes qu'ils attendent. Fondée en 2014, Bolt a son siège social à San Francisco et dispose de bureaux à New York, Salt Lake City, Seattle, Toronto, et désormais à Stockholm, Wrocław et Barcelone. Pour plus d'informations, rendez-vous sur bolt.com et suivez @bolt sur Twitter.

