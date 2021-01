bolttech lance son premier programme européen d'assurance des appareils mobiles, « Direkt-Schutz »

L'entreprise consolide sa relation avec Drei Austria

VIENNE, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- L'entreprise de technologie des assurances à croissance rapide bolttech est devenue un partenaire clé de Drei Austria pour ses services de protection des appareils avec le lancement de son premier programme d'assurance des appareils mobiles en Europe, Direkt-Schutz. Cette expansion fait suite au lancement réussi par bolttech de ses solutions de protection innovantes d'échanges des appareils en Italie, en Autriche et en Irlande.

Reflétant la vision de bolttech qui souhaite « donner aux gens d'autres moyens de protéger les choses auxquelles ils tiennent », Direkt-Schutz offre aux 3,9 millions de clients de Drei la possibilité d'assurer leur appareil contre les dommages et le vol, ainsi que celle de remplacer ou faire réparer leur appareil.

Rudolf Schrefl, directeur commercial de Drei, a commenté : « Les appareils mobiles font partie intégrante de notre vie. Après le lancement réussi de « DirektTausch » en Autriche l'année dernière, nous sommes heureux de faire avancer notre collaboration avec bolttech en proposant Direkt-Schutz à nos clients. Ce service très pratique est disponible dans les magasins Drei et en ligne sur www.drei.at. Direkt-Schutz fournit les meilleures solutions à nos clients en proposant le remplacement des appareils en un jour ainsi que des options de réparation rapide. »

Direkt-Schutz arrive sur le marché autrichien après que bolttech est devenu un administrateur tiers accrédité (« accredited Third-Party Administrator » - TPA) auprès du premier assureur mondial, AIG. Ce tournant prometteur met en place une plate-forme solide permettant à l'entreprise bolttech, en pleine croissance, de proposer des offres d'assurance similaires dans toute l'Europe.

Andrew Cons, directeur général pour l'Europe chez bolttech, a déclaré : « Je suis ravi de consolider notre relation avec Drei et de permettre aux clients de profiter d'un mode de vie numérique sans interruption grâce à la protection renforcée des appareils offerte par Direkt-Schutz. Je me réjouis également de notre nouveau statut d'administrateur tiers accrédité auprès d'AIG et je suis impatient de m'appuyer sur cette réussite pour développer nos activités dans le domaine de l'assurance sur de nouveaux marchés ».

« Nous sommes ravis de travailler avec une entreprise de technologie des assurances aussi formidable que bolttech et de l'avoir désignée comme l'un de nos administrateurs tiers de confiance pour introduire Direkt-Schutz au sein de Drei », a assuré Alexander Shopov, directeur de la branche autrichienne d'AIG Europe S.A et directeur des ventes pour l'Autriche, AIG Europe S.A.

Le lancement de Direkt-Schutz fait suite à l'arrivée récente de bolttech en Irlande (son 14e marché sur trois continents). bolttech offre désormais la protection des appareils en Irlande, en Italie et en Autriche en Europe, mais également à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, aux Philippines, au Vietnam et en Corée du Sud en Asie.

Direkt-Schutz sera déployé sur le réseau de Drei à partir d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://direkt-schutz.bolttech.at/.

À propos de bolttech

bolttech est une entreprise de technologie des assurances internationale qui a pour mission de créer le premier écosystème mondial de protection et d'assurance basé sur la technologie. Le modèle unique de bolttech intègre trois compétences, à savoir la protection des appareils, l'échange de technologies des assurances et l'assurance numérique.

Appartenant au groupe Pacific Century Group, bolttech a été lancée en 2020 et est présente en Autriche, en Corée du Sud, aux États-Unis, à Hong Kong, en Inde, en Indonésie, en Italie, en Irlande, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, à Taiwan, en Thaïlande et au Vietnam.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.bolttech.io.

À propos de Drei

Hutchison Drei Austria GmbH est une filiale de CK Hutchison Holdings Limited (Hong Kong) et appartient au groupe Three Europe. Fin juin 2020, Drei avait réalisé un chiffre d'affaires provisoire total de 417 millions d'euros avec environ 3,8 millions de clients. En tant que fournisseur de télécommunications de premier plan en Autriche, l'entreprise propose des solutions commerciales, de télévisions, de lignes fixes, d'Internet et de communications mobiles depuis une source unique. En plus d'être le fournisseur de télécommunications autrichien avec le plus grand réseau de magasins de marque et un service clientèle complet pour les particuliers et les entreprises, Drei fournit le plus dense réseau 4G en couvrant 98 % de la population. En juin 2019, Drei a lancé à Linz le premier véritable réseau 5G global en Autriche.

À propos d'AIG

AIG est un organisme d'assurance international de premier plan, présent dans plus de 80 pays et juridictions. AIG propose une large gamme d'assurances de biens, d'assurances vie, de solutions de retraite ainsi que d'autres services financiers pour soutenir ses clients professionnellement et personnellement grâce à ses unités commerciales General Insurance, Life & Retirement et Investments.

