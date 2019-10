Bombardier Transport choisit Leclanché SA comme fournisseur mondial de systèmes de batteries pour le transport ferroviaire

Ce partenariat accélérera également la transition des batteries plomb-acide vers les cellules lithium-ion, qui constituent une technologie propre, écologique et durable. Les systèmes de batteries de dernière génération de Leclanché offrent une meilleure densité, une meilleure efficacité et une durée de vie plus longue, permettant ainsi de réduire les coûts d'exploitation et de maintenance pour les clients finaux.

Selon les estimations actuelles, qui prennent en compte les avantages concurrentiels des batteries au lithium-ion, ce type de systèmes de batteries devrait constituer d'ici 2025, la majorité du marché de stockage d'énergie pour l'industrie ferroviaire. Des études indépendantes prévoient que la demande de capacité de fabrication de batteries pour le secteur ferroviaire augmentera de 400% d'ici à 2025.

Frédéric Hendrick, Head of Module Center Energy & Motion chez Bombardier Transport, a déclaré: « Leclanché a la capacité de couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur, et maîtrise les technologies de pointe de la conception à la production de cellules au lithium en Europe et de systèmes complets de batteries pour les applications ferroviaires. Combinée à notre technologie en matière de motorisation électrique, cette alliance nous positionne comme leader dans les solutions d'électrification qui permettront de réduire les dépenses opérationnelles et de garantir à tous nos types de trains une meilleure protection de l'environnement. »

Anil Srivastava, CEO de Leclanché, a déclaré: « Leclanché est ravi d'avoir obtenu le statut de fournisseur privilégié de Bombardier Transport, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mobilité pour le transport ferroviaire. Nous sommes impatients de travailler avec Bombardier pour développer et livrer des systèmes de batteries Leclanché, qui aident à proposer des solutions durables, connectées et sans émissions pour l'industrie ferroviaire. »

Cet important partenariat s'ajoute au portefeuille de commandes de Leclanché dans le secteur du transport électrique. Il contribuera à accélérer l'électrification des transports et à réduire la dépendance du secteur aux combustibles fossiles. Il augmentera l'autonomie des trains sur la partie non électrifiée du réseau ferroviaire. Enfin, il permettra de fournir des moteurs hybrides conformes aux dernières réglementations qui excluent l'utilisation de la propulsion diesel dans les villes.

L'e-transport est l'une des activités de Leclanché qui connaît la croissance la plus rapide. Son électrification constitue un axe majeur dans la motorisation des navires, des bus, des camions et des engins industriels tout terrain, qui utilisent les systèmes haut-de-gamme de stockage d'énergie de Leclanché. Les partenaires de Leclanché bénéficient de la fabrication en interne des cellules GNMC et LTO, de la conception interne du BMS et de l'assemblage des modules et des packs dans des usines à la pointe de la technologie en Suisse et en Allemagne. L'intégration verticale de l'entreprise et, surtout, l'utilisation de sa propre technologie font de Leclanché une partenaire de choix à même de personnaliser ses produits, de réagir rapidement et avec beaucoup de flexibilité aux demandes de ses clients en offrant aussi un meilleur service après-vente.

A propos de Leclanché

Leclanché SA, dont le siège social se trouve en Suisse, est l'un des principaux fournisseurs de solutions de stockage d'énergie de haute qualité conçues pour accélérer nos progrès vers un avenir énergétique propre. L'histoire et l'héritage de Leclanché s'enracinent dans plus de 100 ans d'innovation en matière de batteries et de stockage d'énergie et la société est un fournisseur de confiance de solutions de stockage d'énergie dans le monde entier. Ceci, combiné à la culture de l'entreprise en matière d'ingénierie allemande, de précision et de qualité suisse, fait de Leclanché le partenaire de choix des perturbateurs, des entreprises établies et des gouvernements qui sont à l'avant-garde des changements positifs dans la façon dont l'énergie est produite, distribuée et consommée à travers le monde. La transition énergétique est principalement tirée par les changements dans la gestion de nos réseaux électriques et l'électrification des transports, et ces deux marchés finaux constituent l'épine dorsale de notre stratégie et de notre modèle économique. Leclanché est au cœur de la convergence de l'électrification des transports et de l'évolution du réseau de distribution. Leclanché est la seule entreprise de stockage d'énergie pure play cotée au monde, organisée en trois business units : solutions de stockage stationnaires, solutions e-Transport et systèmes de batteries spécialisées. Leclanché est cotée à la Bourse suisse (SIX : LECN).

SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives aux activités de Leclanché, qui peuvent être identifiées par des termes tels que « stratégique », « propose », « introduire », « sera », « planifié », « prévu », « attendu », « engagement », « attend », « prévoit », « établi », « prépare », « plans », « estimations », « objectifs », « serait », « potentiel », « attente », « estimation », « proposition » ou expressions similaires, ou par des discussions explicites ou implicites concernant la montée en puissance de la capacité de production de Leclanché, les applications potentielles des produits existants, ou les revenus futurs potentiels de ces produits, ou les ventes ou bénéfices futurs potentiels de Leclanché ou d'une de ses unités commerciales. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de Leclanché à l'égard d'événements futurs et comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Il n'y a aucune garantie que les produits de Leclanché atteindront des niveaux de revenus particuliers. Rien ne garantit non plus que Leclanché, ou l'une quelconque de ses unités d'affaires, obtiendra des résultats financiers particuliers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1002718/Bombardier_Battery_Powered.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/711940/Leclanche_Logo.jpg

