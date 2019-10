Bombardier Transportation escoge a Leclanché SA como proveedor de sistemas de baterías para el transporte ferroviario

Gracias a las ventajas de las baterías de iones de litio, se estima que para 2025 los sistemas de estas baterías se convertirán en la mayor cuota del mercado de baterías de trenes. Según estudios independientes, se pronostica que la demanda de capacidad de las baterías de trenes aumentará en un 400% desde ahora hasta 2025.

Frédéric Hendrick, jefe del Centro de Módulos Energía y Movimiento de Bombardier Transportation, dijo: "La capacidad de Leclanché para abarcar toda la cadena de valor y las tecnologías de celdas líderes a partir del diseño y la producción de celdas de litio en Europa para sistemas de baterías completos para aplicaciones ferroviarias, junto a nuestra tecnología de tracción, nos posiciona como líderes de las soluciones de electrificación que ofrecerán menores gastos operativos y permitirán la sostenibilidad medioambiental para todos los tipos de trenes".

Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché, dijo: "Leclanché está muy contento de haber recibido el estatus de proveedor preferido de Bombardier Transportation, uno de los proveedores líderes mundiales de soluciones de movilidad para el transporte ferroviario. Esperamos trabajar con Bombardier para desarrollar y proveer los sistemas de baterías Leclanché que ayudan a ofrecer soluciones sostenibles, conectadas y con cero emisiones para el sector ferroviario".

Esta importante asociación se añade a la magnífica cartera de mandatos de Leclanché en todo el sector del transporte electrónico y ayudará a acelerar la electrificación del transporte y a reducir la dependencia de los combustibles fósiles en el sector. Incrementará la autonomía de los trenes en la parte no electrificada de la red ferroviaria. También permitirá ofrecer motores híbridos que cumplen con las normativas más recientes que previenen el uso de la propulsión diésel en las ciudades.

El transporte electrónico es uno de los negocios de más rápido crecimiento de Leclanché y es un área de interés fundamental en todo el sector ferroviario para la propulsión de buques, autobuses, camiones y aplicaciones industriales fuera de carretera, utilizando los propios sistemas de almacenamiento de energía de calidad superior de Leclanché. Los socios se benefician de la fabricación interna de Leclanché de celdas GNMC y LTO, del diseño interno de BMS y del montaje de módulos y paquetes en modernas instalaciones situadas en Suiza y Alemania. La integración vertical de la empresa y, de manera crucial, su titularidad de la tecnología de celda, aseguran que Leclanché sea el socio de preferencia ya que es el más preparado para personalizar los productos, es el más receptivo, tiene más flexibilidad y provee un servicio posventa superior.

Acerca de Leclanché

Con sede en Suiza, Leclanché SA es un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de energía de alta calidad, diseñadas para acelerar nuestro progreso hacia un futuro con energía limpia. El historial y legado de Leclanché están arraigados en más de 100 años de innovación en baterías y almacenamiento de energía, y la empresa es un proveedor fiable de soluciones de almacenamiento de energía a escala mundial. Esto, unido a la cultura de ingeniería alemana y precisión y calidad suiza de la empresa, continúan haciendo de Leclanché el socio de preferencia tanto para empresas revolucionarias y establecidas como para gobiernos que están a la vanguardia de los cambios positivos en la manera de producir, distribuir y consumir la energía en todo el mundo. La transición energética es impulsada principalmente por los cambios en la gestión de nuestras redes de electricidad y la electrificación del transporte, y estos dos mercados finales constituyen el pilar de nuestra estrategia y nuestro modelo empresarial. Leclanché es una parte fundamental de la convergencia entre la electrificación del transporte y los cambios en la red de distribución. Leclanché es la única empresa especializada exclusivamente en almacenamiento de energía del mundo que cotiza en bolsa y está organizada en 3 unidades empresariales: soluciones de almacenamiento estacionario, soluciones de transporte electrónico y sistemas de baterías especializados. Leclanché cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX: LECN).

Bolsa Suiza SIX: código bursátil LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Exención de responsabilidad

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con el negocio de Leclanché, las cuales se pueden identificar por términos tales como "estratégico", "propone", "introducir", "hará", "planificado", "esperado", "compromiso", "espera", "establecer", "preparando", "planea", "estima", "tiene el objetivo", "haría", "potencial", "en espera", "estimado", "propuesta", o expresiones similares, o por análisis explícitos o implícitos del incremento de la capacidad de producción de Leclanché o las posibles aplicaciones para los productos existentes, o de los posibles ingresos futuros con alguno de tales productos, o las posibles ventas futuras o los futuros ingresos de Leclanché o de cualquiera de sus unidades empresariales. No debe confiar de forma indebida en estas declaraciones. Tales declaraciones prospectivas reflejan las perspectivas actuales de Leclanché con respecto a futuros eventos e implican riesgos conocidos y no conocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales sean sustancialmente diferentes de cualquier futuro resultado, rendimiento o logro explícito o implícito en tales declaraciones. No se garantiza en absoluto que los productos de Leclanché logren algún nivel de ingreso particular. Tampoco se garantiza que Leclanché, o alguna de sus unidades empresariales, logren algún resultado financiero particular.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/1002718/Bombardier_Battery_Powered.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/711940/Leclanche_Logo.jpg



Related Links

www.feintuchcommunications.com



SOURCE Leclanché