Bombardier Transportation предоставила Leclanché SA статус привилегированного поставщика аккумуляторных систем для железнодорожного транспорта

Партнерство также позволит ускорить переход от свинцово-кислотных батарей к литий-ионным аккумуляторам - более экологичной и устойчивой технологии. Аккумуляторные системы Leclanché новейшего поколения характеризуются оптимизированной плотностью энергии, эффективностью и увеличенным сроком службы, что, в свою очередь, обеспечивает конечным потребителям сокращение операционных расходов и затрат на техническое обслуживание.

Согласно предварительным расчетам, благодаря своим многочисленным преимуществам, литий-ионные батареи к 2025 году будут иметь крупнейшую долю на рынке аккумуляторов для железнодорожных составов. Независимые исследования прогнозируют, что с сегодняшнего дня и до 2025 года потребность в увеличении емкости таких аккумуляторов возрастет на 400%.

Глава подразделения Module Center Energy & Motion компании Bombardier Transportation Фредрик Хендрик (Frédéric Hendrick) отмечает: "Способность Leclanché охватывать все звенья ценностной цепочки, а также их передовые европейские технологии проектирования и производства всех компонентов литиевых аккумуляторных систем для железнодорожного транспорта в сочетании с нашими разработками в сфере повышения силы сцепления обеспечивают нам лидерские позиции на рынке электрификационных решений, характеризующихся низкими операционными расходами и экологической устойчивостью".

Генеральный директор Leclanché Анил Шривастава (Anil Srivastava), в свою очередь, прокомментировал: "Для нашей компании большая честь получить статус привилегированного поставщика Bombardier Transportation - одного из ведущих мировых провайдеров решений в сфере железнодорожного транспорта. С нетерпением ждем начала совместной работы над созданием аккумуляторных систем Leclanché, содействующих снижению вредных выбросов и повышению экологичности ж/д перевозок".

Это важное партнерство пополняет и без того достаточно обширный портфель совместных проектов Leclanché в сегменте электротранспорта, направленных на ускоренную электрификацию ТС и уменьшение зависимости сектора от ископаемого топлива. Результатом сотрудничества станет повышение степени автономности поездов на неэлектрифицированных участках железнодорожной сети. Проект также обеспечит основу для разработки гибридных двигателей, отвечающих новейшим нормативным требованиям, запрещающим использование дизельных приводов в городской среде.

Электротранспорт - одно из самых быстро развивающихся направлений деятельности Leclanché и приоритетный сегмент транспортной отрасли. Компания уделяет значительное внимание разработке высококлассных систем аккумулирования энергии для морских судов, автобусов, грузового транспорта и промышленных прикладных сценариев, не связанных с перевозками. Партнеры получают доступ к преимуществам элементов GNMC и LTO, выпускаемых на собственных сверхсовременных производственных базах Leclanché в Швейцарии и Германии, а также к возможностям компании в сфере самостоятельного проектирования систем мониторинга аккумуляторов и сборки модулей и блоков. Вертикальная интеграция компании и, что самое важное, наличие собственных технологий обеспечивают Leclanché статус предпочтительного партнера и способность создавать индивидуальные продукты, характеризующиеся повышенной чувствительностью и гибкостью в сочетании с превосходным послепродажным обслуживанием.

О компании Leclanché

Швейцарская компания Leclanché SA является ведущим разработчиком высококлассных аккумуляторных систем, направленных на ускоренный переход к экологически безопасным источникам энергии. В основе деятельности Leclanché лежит более чем 100-летний опыт создания инноваций в сфере аккумуляторов и батарей. Компания пользуется авторитетом надежного провайдера энергетических решений по всему земному шару. В сочетании с культурой немецкого инженерно-технического проектирования и швейцарской точностью высокая компетенция Leclanché обеспечивает ей статус предпочтительного партнера как для начинающих фирм, так и для солидных компаний и правительственных организаций, стремящихся изменять к лучшему модели производства, распределения и потребления энергии. Основными движущими факторами для "энергетического перехода" являются изменения в управлении электросетями и электрификация транспорта. Эти два целевых рынка служат костяком нашей стратегии и бизнес-модели. Компания находится в самом центре процессов интеграции электротранспорта с реформированием распределительных сетей. Leclanché - единственное в мире зарегистрированное на бирже предприятие, специализирующееся исключительно на разработке и производстве систем аккумулирования энергии. В состав компании входят три основных подразделения: по стационарным хранилищам энергии, решениям для электротранспорта и специализированным аккумуляторным системам. Leclanché зарегистрирована на Швейцарской фондовой биржe (SIX: LECN).

Швейцарская биржа SIX: тикер LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Ограничение ответственности

Данный пресс-релиз содержит прогностические заявления в отношении коммерческой и хозяйственной деятельности Leclanché. Подобные заявления могут быть идентифицированы использованием таких терминов, как "стратегический", "предложение", "представлять", "планировать", "ожидать", "обязательство", "подготовка", "план", "расчет", "прогноз", "намереваться", "потенциал", "ожидать" и других аналогичных формулировок. К прогностическим также относятся прямые или косвенные утверждения относительно расширения производственных мощностей Leclanché, потенциальных сфер применения существующих продуктов или будущих прибылей от подобных продуктов, объемов продаж или доходов Leclanché или любого подразделения компании. Читателю не следует чрезмерно полагаться на подобные заявления. Прогностические заявления отражают текущую точку зрения Leclanché на будущие события и подвержены различным рискам, факторам неопределенности. Фактические результаты могут значительно отличаться от предусмотренных такими заявлениями. Никаких гарантий достижения компанией Leclanché конкретных уровней прибыли не существует. Аналогичным образом, невозможно гарантировать достижение компанией или ее бизнес-подразделением тех или иных финансовых результатов.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1002718/Bombardier_Battery_Powered.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/711940/Leclanche_Logo.jpg



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