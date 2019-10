Bombardier Transportation si zvolil spoločnosť Leclanché SA ako preferovaného globálneho poskytovateľa batériových systémov na zabezpečenie železničnej dopravy

Vzhľadom na výhody lítium-iónových batérií sa odhaduje, že práve tieto systémy získajú do roku 2025 najväčší podiel na trhu vlakových batérií. Nezávislé štúdie predpovedajú, že dopyt po kapacite železničných batérií sa odteraz do roku 2025 zvýši o 400.

Frédéric Hendrick, vedúci modulového centra energetiky a pohybu spoločnosti Bombardier Transportation, uviedol: „Kapacita spoločnosti Leclanché pokryť celý dodávateľský reťazec a popredné článkové technológie od dizajnu a výroby lítiových článkov v Európe až po kompletné batériové systémy pre železničné aplikácie, spolu s našou technológiou pohonu z nás robí lídrov v riešeniach elektrifikácie, ktoré prinesú nižšie prevádzkové náklady a umožnia environmentálnu udržateľnosť pre všetky typy vlakov

Anil Srivastava, generálny riaditeľ firmy Leclanché, hovorí: „Pre firmu Leclanché je veľkým ocenením, že stala preferovaným dodávateľom zo strany spoločnosti Bombardier Transportation, jedného zo svetovo uznávaných poskytovateľov riešení mobility pre železničnú dopravu. Tešíme sa na spoluprácu s firmou Bombardier pri vývoji a zabezpečení batériových systémov Leclanché, ktoré obohatia svet o trvalo udržateľné, prepojené riešenia pre železnice s nulovými emisiami."

Toto dôležité partnerstvo sa pripája na zoznam spolupracujúcich spoločností firmy Leclanché v rámci celého sektoru e-Transportu, ktorý pomôže naštartovať elektrifikáciu dopravy a znížiť závislosť sektora od fosílnych palív. Zvýši to autonómiu vlakov v rámci neelektrifikovanej časti železničnej siete a umožní zapájanie hybridných motorov v súlade s najnovšími predpismi, ktoré bránia používaniu vznetového pohonu v mestách.

eTransport je jednou z najrýchlejšie rastúcich divízií firmy Leclanché a ústrednou oblasťou v celom odvetví dopravy, ktorá zabezpečuje pohon námorných plavidiel, autobusov, nákladných automobilov a priemyselných aplikácií v teréne s využitím špičkových systémov uchovávania energie spoločnosti Leclanché.

Pre partnerov je výhodná výroba vlastných článkov GNMC a LTO v rámci podniku Leclanché, vlastný dizajn a montáž modulov a balení BMS v najmodernejších závodoch vo Švajčiarsku a v Nemecku. Vertikálna integrácia spoločnosti a najmä jej patent článkovej technológie sú hlavnými atribútmi, ktoré z firmy Leclanché robia preferovaného partnera, nakoľko dokáže lepšie prispôsobiť svoje produkty, je flexibilnejší a poskytuje veľmi kvalitné popredajné služby.

O spoločnosti Leclanché

Spoločnosť Leclanché SA so sídlom vo Švajčiarsku je popredným poskytovateľom vysokokvalitných energetických úložísk určených na urýchlenie pokroku smerom k budúcnosti čistej energie. História a dedičstvo spoločnosti Leclanché má korene vo viac ako 100-ročnej histórii inovácie v oblasti akumulátorov a energetických úložísk a je dôveryhodným poskytovateľom riešení na skladovanie energie na celom svete. V spojení s kultúrou nemeckého inžinierstva a švajčiarskej presnosti a kvality sa spoločnosť Leclanché stáva preferovaným partnerom pre inovátorov, zavedené spoločnosti a vlády, ktoré sú priekopníkmi pozitívnych zmien v spôsobe výroby, distribúcie a spotreby energie na celom svete. Prechod na nový energetický pohon je primárne poháňaný zmenami v riadení našich elektrických sietí a elektrifikáciou dopravy a tieto dva konečné trhy tvoria chrbtovú kosť našej stratégie a obchodného modelu. Leclanché je križovatkou konvergencie elektrifikácie dopravy a zmien v distribučnej sieti. Leclanché je jedinou kótovanou spoločnosťou ponúkajúcou riešenia energetických úložísk, ktorej organizačná štruktúra sa odvíja od troch hlavných obchodných jednotiek: stacionárne úložiská, riešenia pre e-Transport a systémy špeciálnych batérií. Leclanché je kótovaná na Švajčiarskej burze cenných papierov (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9

Vyhlásenie

Táto tlačová správa obsahuje určité výhľadové vyhlásenia týkajúce sa spoločnosti Leclanché, ktoré sú identifikovateľné podľa výrazov „strategický", „navrhuje", „zaviesť", „bude", „plánovaný", „očakávaný", „záväzok", „očakáva", „stanovený", „pripravuje sa", „plány", „odhady", „ciele", „by", „potenciálny", „predpokladaný", „odhadovaný ", „návrh" alebo podobných termínov. Výhľadové vyhlásenia majú tiež podobu vyjadrených alebo implikovaných diskusií týkajúcich sa nábehu výrobnej kapacity firmy Leclanché, potenciálnej aplikácie pre existujúce výrobky alebo potenciálnych budúcich výnosov z takýchto výrobkov či potenciálnych budúcich tržieb a výnosov firmy Leclanché alebo ktorejkoľvek z jej obchodných divízií. Neodporúča sa na tieto tvrdenia spoliehať. Takéto výhľadové vyhlásenia odrážajú súčasné názory spoločnosti Leclanché týkajúce sa budúcich udalostí a zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od akýchkoľvek budúcich výsledkov, výkonnosti alebo úspechov vyjadrených alebo predpokladaných v týchto vyhláseniach. Neexistujú žiadne záruky, že produkty spoločnosti Leclanché dosiahnu určitú úroveň výnosov, ani že spoločnosť Leclanché alebo ktorákoľvek z jej divízií, dosiahne určitú hladinu finančných výsledkov.

