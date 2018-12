Bonco Quiñongo representará a Cuba en su gran debut durante el Festival Viña del Mar 2019

"Estoy súper emocionado de representar a Cuba y Miami en Viña del Mar 2019. Es un momento que he esperado toda la vida, y sé que muchos artistas y humoristas esperan ese momento. Es tremenda bendición recibir la noticia casi al fin de año", comentó Bonco Quiñongo vía sus redes sociales.

Conrado Cogle conocido en el entretenimiento por Bonco Quiñongo nace en La Habana, Cuba en Santos Suarez. Desde pequeño le gusta la música, el arte y el baile destacándose en esta última expresión ganando varios concursos en la televisión y otros eventos durante su niñez y el principio de su juventud.

Para Bonco, más que un estilo, el humor es una actitud ante la vida, y es que de manera innata es dueño de un carisma y una aguda destreza para imitar y hacer reír. Luego de varios años cosechando triunfos en festivales de humor y eventos nacionales. Ha trabajado en varios programas de televisión en Estados Unidos y ha formado parte del equipo de humoristas de diversos canales. Hoy día es parte esencial de Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) en su estación Ritmo 95.7FM donde conforma junto a Franjio el programa matutino radial de la estación de 6 a.m. a 10 a.m. en 95.7FM. A la vez continúa participando en diferentes festivales de humor por todo Latinoamérica y Europa.

Festival Internacional del Humor – Caracol, Colombia

Festival del Humor Luisito Martii- Repuublica Dominicana

Latin Comedy Festival- Caroline's Comedy Club, Nueva York

Paramount Comedy Festival- España

El Club de la Comedia- España

El certamen que este año es organizado por TVN y Canal 13 en alianza con FOX, se realizará entre el 24 de febrero y 1 de marzo y será animado por María Luisa Godoy y Martín Cárcamo.

No se pierdan este momento histórico de Bonco Quiñongo en el Festival Viña del Mar 2019.

