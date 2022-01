Bonne nouvelle pour les amateurs de kung-fu du monde entier - le Temple de Shaolin lance des jeux de kung-fu en ligne

« Le kung-fu Shaolin vante la valeur de la forme physique, de l'édification et de l'harmonie, a déclaré l'abbé du Temple de Shaolin, le maître Shi Yongxin. Alors que les pays du monde entier luttent contre la pandémie de COVID-19, le Temple de Shaolin a lancé le concours en ligne avec l'ambition de promouvoir la paix, l'amitié et la santé, en espérant que les amateurs de kung-fu partout dans le monde acquièrent la santé, la forme physique et le bonheur », a ajouté l'abbé.

Le Temple de Shaolin organise des examens du kung-fu de fin d'année pour les moines à la fin de chaque année afin d'encourager les moines du kung-fu à être plus courageux et plus diligents.

Cette année, l'examen sera lancé en ligne pour les amateurs de kung-fu de tous âges dans le monde. Les participants n'auront qu'à télécharger une vidéo sur le site Web officiel de l'activité.

Les jeux de kung-fu en ligne favorisent la communication et l'interaction entre les gens du monde entier dans un contexte pour endiguer l'épidémie.

Le signe du zodiaque chinois de 2022 est le Tigre, et le tigre représente la justice, la majesté, la bravoure et la diligence dans la culture chinoise, ce qui s'identifie au concept du kung-fu Shaolin.

Le kung-fu Shaolin a une longue histoire de plus de 1 500 ans et est l'une des meilleures écoles d'art martial de Chine avec un système complet. Patrimoine culturel immatériel national de la Chine, le kung-fu Shaolin illustre le désir des puissances surnaturelles et la recherche d'une sagesse extraordinaire.

Le Temple de Shaolin a établi des centres culturels Shaolin dans plus de 120 villes sur cinq continents qui comptent plusieurs dizaines de millions de disciples. L'ancien président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, a fait l'éloge de la culture Shaolin pour les valeurs humaines qu'elle inculque. De plus, Stephen Orlins, président du Comité national sur les relations entre les États-Unis et la Chine, a rappelé l'héritage de la « diplomatie du ping-pong » lorsqu'il a parlé du kung-fu Shaolin après avoir regardé une représentation de kung-fu au siège des Nations Unies.

Les inscriptions aux jeux seront ouvertures jusqu'au 20 janvier, à minuit heure locale. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le site Web officiel et l'application Temple Shaolin.

