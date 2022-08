Book Friday terá descontos em milhares de livros e eBooks na Amazon.com.br

A 8ª edição da Black Friday dos livros, que acontece entre às 18h do dia 18 até 22 de agosto, conta com curadorias de autoras independentes, LGBTQIA+, e de literatura negra

Esquenta Book Friday, do dia 15 até às 18h de 18 de agosto, tem até 50% de desconto em eBooks e até 30% em livros físicos, além de cupons e uma programação de lives com autores

A Loja de Autoras Independentes irá apoiar a leitura no Brasil com repasse de 15% das vendas para a ONG Vaga Lume

SÃO PAULO, 11 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Amazon.com.br anuncia a oitava edição da Book Friday – a Black Friday da leitura. A partir das 18h do dia 18 de agosto até a meia-noite do dia 22 de agosto, leitores poderão aproveitar descontos em milhares de livros físicos e eBooks. Para se preparar para o evento, o Esquenta Book Friday começa às 9h do dia 15 de agosto, com ofertas de até 50% de desconto em eBooks e até 30% de desconto em livros. Nesta edição do evento, a Amazon.com.br traz a Loja de Autoras Independentes (amazon.com.br/autorasindependentes), com repasse de 15% das vendas para a ONG Vaga Lume de incentivo à leitura.

Além disso, a Amazon está preparando também duas lojas focadas na diversidade: uma para livros LGBQTIA+ (amazon.com.br/literaturaLGBTQIA+), com curadoria especial de obras sobre o tema, e uma loja destacando títulos e autores que representam a literatura negra (amazon.com.br/vozesnegras). A Amazon tem um compromisso de longo prazo com o Brasil, investindo continuamente para oferecer uma ótima experiência e serviços inovadores não apenas aos leitores, mas também à comunidade local, e a Book Friday é um exemplo desse comprometimento.

Confira as principais ofertas do Esquenta Book Friday, que vai de 15 a 18 de agosto:

Apoie autoras independentes, valorize vozes negras e celebre a diversidade

A partir do dia 15 de agosto até o final do evento, leitores podem apoiar autoras independentes. A Loja de Autoras Independentes (amazon.com.br/autorasindependentes) tem curadoria especial com destaque para eBooks de autoras como Paola Aleksandra, Mônica Cristina, Jéssica Macedo e outras, e quem adquirir uma das obras selecionadas também estará apoiando a leitura no Brasil. Durante o Esquenta e a Book Friday, 15% do valor das vendas da Loja serão revertidos para a ONG Vaga Lume, que promove a leitura para crianças. A organização sem fins lucrativos há 20 anos tem como missão empoderar crianças de comunidades rurais da Amazônia a partir da promoção da leitura e da gestão de bibliotecas comunitárias como espaço para compartilhar saberes. Atualmente, a Vaga Lume está presente em 86 comunidades rurais da Amazônia Legal brasileira.

Além de apoiar a literatura independente, leitores podem encontrar também duas lojas com foco na diversidade. Uma seleção da Amazon traz livros que discutem questões raciais e valorizam as vozes negras na literatura (amazon.com.br/vozesnegras), como Quarto de despejo, por Carolina Maria de Jesus, Pequeno manual antirracista, por Djamila Ribeiro e E foi assim que eu e a Escuridão ficamos amigas, por Emicida. A loja LGBQTIA+ (amazon.com.br/literaturaLGBTQIA+) também irá celebrar a diversidade sexual e de gênero com uma curadoria de títulos, como Quinze dias, por Vitor Martins, Heartstopper, por Alice Oseman, e Conectadas, por Clara Alves.

Consumidores que realizarem a primeira compra no site contam com frete grátis para produtos enviados pela Amazon e membros Prime contam com frete grátis e rápido para todo o Brasil em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. Os demais clientes podem aproveitar o frete grátis para compras acima de R$99 em livros e acima de R$149 nos produtos enviados pela Amazon. As compras na Amazon.com.br podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros.

*O preço e a seleção de produtos podem variar durante o período do evento ou enquanto durarem os estoques.

