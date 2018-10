Booking.com onthult 8 reistrends voor 2019

AMSTERDAM, October 18, 2018 /PRNewswire/ --

Op zoek naar reisinspiratie voor 2019? Booking.com heeft de data van 163 miljoen gastbeoordelingen gecombineerd met informatie uit een onderzoek onder 21.500 reizigers uit 29 landen wereldwijd. Op basis hiervan heeft Booking.com de 8 reistrends voor 2019 opgesteld:

1. Reizen om te leren

Voor reizigers wordt het maken van betekenisvolle keuzes steeds belangrijker. Meer dan de helft (56%) van de reizigers zegt dat reizen hen nieuwe kennis en vaardigheden heeft bijgebracht. In 2019 stijgt zowel de wens om op reis iets nieuws te leren als de focus op vrijwilligerswerk.

2. Zo gemakkelijk mogelijk

In 2019 wordt 'gemak' de nieuwe gouden standaard voor alle technologische reisvernieuwingen. In de afgelopen jaren hebben reizigers veel gehoord over artificial intelligence (AI), virtual reality (VR) en spraakherkenning: de innovaties die komend jaar succes zullen boeken zijn degene die deze drie technologieën combineren en zo een praktische oplossing bieden aan reizigers.

3. De ruimte lokt - op naar onbekend terrein

We gaan de reisgrenzen tot in het extreme blijven verleggen, en daar hoort ook ruimtetoerisme bij. Dat lijkt niet meer onmogelijk nu de ruimtevaarttechnologie zo'n vooruitgang boekt. Vier op de tien reizigers (40%) bevestigt dat ze het vooruitzicht van toekomstige ruimtereizen fantastisch vinden, en zouden deze ervaring ook zelf overwegen (38%).

