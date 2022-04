Booking.com reconnaît RateGain comme un partenaire de connectivité de premier plan pour 2022

BARCELONE, Espagne, 28 avril 2022 /PRNewswire/ -- RateGain Travel Technologies Limited (RateGain), un fournisseur mondial de solutions SaaS pour les voyages et l'hôtellerie, a annoncé que Booking.com l'a reconnu comme « Premier Connectivity Partner », un partenaire de connectivité de premier plan, pour la cinquième année consécutive.

Le programme de partenariat de connectivité de Booking.com reconnaît les principaux fournisseurs de connectivité, y compris les gestionnaires de canaux, les systèmes de gestion de propriété et autres fournisseurs, qui maintiennent des connexions de haute qualité.

Booking.com et RateGain travaillent ensemble depuis plus de dix ans dans le but de fournir une connectivité transparente entre les voyageurs et les établissements hôteliers du monde entier. Dans le cadre de ce partenariat, les équipes produits ont travaillé ensemble l'année dernière pour lancer l'API Room-Rate Management, une partie de l'API produit promue par Booking.com. Cette API permet aux équipes de distribution de créer ou de récupérer de manière transparente les tarifs des chambres directement à partir de RezGain, un logiciel de gestion intelligente des canaux hôteliers de RateGain, sans avoir à se connecter à l'extranet de Booking.com. Cela résout de nombreux problèmes de bande passante pour les hôteliers qui travaillent déjà avec une main-d'œuvre réduite après la pandémie. Les établissements partenaires peuvent maintenant pousser ces tarifs vers l'OTA pour que les voyageurs puissent les consommer à partir de RezGain.

Mark Haywood, directeur général et vice président principal Europe, Brésil et Afrique chez RateGain, a déclaré à propos de cette réalisation : « Les modèles de voyage après la pandémie sont difficiles à prévoir. Pour aider les hôtels dans le monde entier, RateGain et Booking.com ont travaillé ensemble pour s'assurer que nos partenaires puissent accéder aux dernières technologies pour prendre des décisions plus rapides et les exécuter de manière transparente. Nous sommes ravis d'être reconnus comme un "Premier Connectivity Partner" pour les efforts que nous déployons et nous espérons que le travail que nous faisons ensemble pourra aider le secteur à aller de l'avant après deux années de pandémie. »

RezGain est le gestionnaire de canaux de choix dans 13 000 établissements et est privilégié dans plus de 60 chaînes dans le monde. En plus d'afficher les meilleures mesures de performance en termes de distribution, de tarifs et d'inventaire, il aide à débloquer de nouvelles sources de revenus en découvrant de nouvelles sources de demande, en accélérant la conclusion de contrats avec de nouveaux canaux et en effectuant des comparaisons avec des établissements similaires dans la région grâce à une fonction appelée Smart Distribution.

« Nous sommes heureux d'avoir RateGain comme partenaire de premier plan en 2022. Ce statut reconnaît Rategain comme l'un de nos meilleurs fournisseurs dans le programme de partenariat de connectivité, ayant fourni des performances exceptionnelles pour les hébergements connectés tout en offrant la plus large gamme de fonctionnalités de Booking.com via la plateforme RateGain », a déclaré Reece Evans, responsable du secteur connectivité chez Booking.com.

À propos de RateGain

RateGain Travel Technologies Limited est un fournisseur mondial de solutions SaaS pour le secteur du voyage et de l'hôtellerie qui travaille avec plus de 2200 clients dans plus de 100 pays, les aidant à accélérer la génération de leurs revenus par l'acquisition, la rétention et l'expansion de leur part de marché. Fondée en 2004 et basée en Inde, la société RateGain travaille aujourd'hui avec les 23 plus importantes chaînes hôtelières sur 30, les 25 meilleures agences de voyage en ligne sur 30 et tous les principaux loueurs de voitures, y compris 8 entreprises du classement Global Fortune500. RateGain est l'un des plus grands processeurs mondiaux de transactions électroniques et de prix pour l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, et la plus grande entreprise de logiciels en tant que service (« SaaS ») dans l'industrie du voyage et de l'hôtellerie en Inde. Elle offre des solutions de voyage et d'accueil dans un large éventail de secteurs verticaux, notamment les hôtels, les compagnies aériennes, les agences de voyage en ligne (« OTA »), les sociétés de méta-recherche, les locations de vacances, les fournisseurs de forfaits, les locations de voitures, les chemins de fer, les sociétés de gestion de voyage, les croisières et les ferries. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rategain.com

À propos de Booking.com :

Une partie de la mission de Booking Holdings Inc. (NASDAQ : BKNG), Booking.com est de faciliter l'expérience de voyages dans le monde une fois que cela sera de nouveau possible. En investissant dans la technologie qui permet d'éliminer les problèmes liés aux voyages, Booking.com met en relation de manière transparente des millions de voyageurs avec des expériences mémorables, une gamme d'options de transport et des lieux de séjour incroyable ; des maisons aux hôtels et bien plus encore. Booking.com est l'une des plus grandes places de marché du voyage au monde, tant pour les marques établies que pour les entrepreneurs de toutes tailles, et permet aux établissements du monde entier de toucher un public international et de développer leur activité. Booking.com est disponible en 44 langues et propose plus de 27 millions d'annonces d'hébergement, dont plus de 6,2 millions d'annonces de maisons, d'appartements et d'autres lieux de séjour uniques. Peu importe où vous voulez aller ou ce que vous voulez faire, Booking.com vous facilite la tâche et vous offre une assistance clientèle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

