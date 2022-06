Boomi ultrapassa 20 mil clientes e estabelece recorde do setor de maior base de clientes¹

Além de trabalhar com marcas mundiais, a Boomi também trabalha com importantes organizações sem fins lucrativos dedicadas a conectar o mundo para fazer o bem, ampliando a missão da Boomi de conectar todos a tudo, em qualquer lugar. "Nossa equipe apoia as pessoas e sistemas que reúnem os pesquisadores com o objetivo final de curar o câncer", disse Craig Eisenberger, diretor de serviços de plataforma empresarial e gestão de dados da Associação Americana de Pesquisa sobre Câncer. "A Boomi nos permite criar conexões perfeitas e em tempo real entre nossos sistemas para que possamos ter uma versão única e compartilhada da verdade em toda nossa organização. Por meio da plataforma Boomi, produziremos e distribuiremos dados mais precisos, e os conhecimentos que adquirimos permitirão que nossas partes interessadas passem menos tempo criando relatórios e mais tempo impulsionando nossa missão."

"As empresas globais da atualidade precisam de conectividade e automação inteligentes como nunca antes", disse Chris Port, diretor de operações da Boomi. "As interrupções na cadeia de suprimentos causaram uma projeção de USD 4 trilhões em perda de faturamento. A grande reformulação e a necessidade de dar suporte a uma crescente mão de obra híbrida e remota estão espremendo recursos já escassos. Os silos continuam a impedir que as empresas percebam o valor de seus dados", acrescentou Port. "Empresas de todos os tamanhos, em todas as áreas geográficas e setores, recorrem à Boomi e a nosso vasto ecossistema para resolver com sucesso desafios como esses, de forma rápida e fácil."

A rede mundial da Boomi de mais de 800 parceiros, como Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP e Snowflake, assim como os três maiores provedores de nuvem, Amazon Web Services, Google Cloud e Microsoft, ajudaram a impulsionar o rápido aumento de clientes da empresa, uma vez que a demanda por conectividade e automação inteligentes continua a acelerar.

A plataforma de integração de nível empresarial com baixo código e nativa da nuvem da Boomi é ampliada para dar suporte às maiores implementações dos clientes – tendo processado recentemente mais de um trilhão de documentos e 65 bilhões de integrações – possibilitando que as empresas unifiquem seus ecossistemas digitais de forma rápida e fácil. Ao conectar dados e sistemas de ambientes digitais híbridos, as empresas podem romper silos de negócios, revelar o poder dos dados e agilizar os fluxos de trabalho para melhor atender aos clientes, funcionários e parceiros.

Como pioneira de iPaaS baseada em nuvem, a plataforma AtomSphere da Boomi atua como a espinha dorsal da inovação nas empresas, economizando milhares de horas em desenvolvimento moroso e acelerando o time to value (tempo até a valorização), além de atender aos imperativos da transformação digital. A Boomi conta com uma comunidade crescente de mais de 100 mil membros e um dos maiores grupos de integradores de sistemas globais (GSI) no espaço de iPaaS. Posicionada como líder no Quadrante Mágico™ do Gartner® para plataformas empresariais como um serviço (EiPaaS)2 há oito anos consecutivos, recentemente, a empresa recebeu o prêmio Gold Globee® Award na categoria Plataforma como um Serviço (PaaS) e ganhou vários prêmios por ser um empregador preferido, incluindo uma listagem recente como um dos melhores locais de trabalho da Inc. Magazine.

Isenção de responsabilidade do Gartner:

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa e não aconselha os usuários de tecnologia a escolher apenas os fornecedores com as classificações mais altas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com respeito a essa pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação para um propósito específico. GARTNER e Quadrante Mágico são marcas registradas e marcas de serviço do Gartner, Inc. e/ou suas afiliadas nos EUA e internacionalmente e são usadas neste documento com permissão. Todos os direitos reservados. Observação: a Boomi era reconhecida como Dell Boomi de 2014 a 2019.

Sobre a Boomi

A Boomi conecta todos a tudo, instantaneamente, em qualquer lugar, com sua plataforma nativa da nuvem, unificada, aberta e inteligente. A plataforma de integração como um serviço (iPaaS) da Boomi tem a confiança de mais de 20 mil clientes em todo o mundo por sua velocidade, praticidade e menor custo total de propriedade. Como pioneira em impulsionar o uso inteligente dos dados, a visão da Boomi é acelerar e facilitar para os clientes e parceiros a descoberta, gestão e orquestração dos dados, além de conectar aplicações, processos e pessoas para que elas obtenham resultados melhores e mais rápidos. Para mais informações, acesse http://www.boomi.com.

© 2022 Boomi, LP. Boomi, o logotipo "B", Boomiverse e AtomSphere são marcas comerciais da Boomi, LP ou de suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

