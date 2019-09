Boost sur l'Employabilité: la côte des universités françaises dans la dernière édition du classement global de QS pour l'employabilité des diplômés

QS Graduate Employability Rankings 2020

LONDRES, 18 septembre 2019 /PRNewswire/ -- L'école Polytechnique, institution française est 18eme dans le dernier classement global de l'employabilité des diplômés 2019. Ce classement qui sort ce jour, est élaboré par le think tank QS spécialistes de l'enseignement supérieur, et évalue les universités sur leur potentiel à pourvoir à leurs étudiant une belle carrière suite à leurs études. Onze universités françaises sont classées et les résultats - basés en partie sur les 44000 réponses d'employeurs- sont largement positifs pour le système d'enseignement français.

Le dernier classement global de l'employabilité des diplômés de QS (QSGER) a pour mission de donner aux étudiants ainsi qu'à leurs parents des données indépendantes, rigoureuses, et multiples sur les relations entre les universités et les possibilités d'emploi disponibles à la suite de leurs études. Ce faisant, ce classement a pour vocation de donner à la population étudiante grandissante une réponse tangible sur le retour sur investissement de leur formation.

Afin d'évaluer la valeur ajoutée qu'a une institution sur l'employabilité de ses diplômés, QS utilise cinq indicateurs :

Réputation auprès des employeurs, Alumni, Partenariats avec les employeurs, Connections employeurs – Etudiants, Taux d'employabilité des étudiants. Ces indicateurs sont utilisés pour classer les top 500 universités du monde, et représentant 73 lieux géographiques différents K Une explication détaillée de chaque indicateur peut être trouvée ici:

Massachussets Institute à Technology est numéro 1 global suivi de près par Stanford University (2eme) et l'Université de Californie à Los Angeles (3ème)

Résumé France

L'Ecole Polytechnique a monté de 12 places, aujourd'hui la 2ème en Europe Continentale, juste après ETH Zurich en Suisse (17ème)

Deux autres institutions Françaises font partie des Top 100/ Centrale Supélec (69ème) et PSL (71ème)

Sur les 11 Françaises classées, 5 ont amélioré leur position, et seules deux chutent.

Selon l'étude QS faite auprès de 45000 employeurs, Supélec est en France la meilleure institution pour l'employabilité de ses diplômés.

C'est l'une des 6 institutions au monde qui reçoit un score parfait pour l'indicateur réputation auprès des employeurs, et est preuve de sa grande attractivité sur le marché.

L'Ecole Polytechnique ainsi que Centrale Supélec ont ainsi dans ce classement, et grâce à la place qu'elles portent à l'employabilité de leurs diplômés, une position supérieure à celle qu'ils ont dans le classement global des universités.

QS Graduate Employability Rankings 2020: French Universities

2020 Rank 2019 Rank 2020 QSWUR Institution



18 30 60= Ecole Polytechnique

69 67 139 CentraleSupélec

71 91 53 Université PSL (Paris Sciences & Lettres)

141-150 151-160 77 Sorbonne University

191-200 251-300 498= Université de Montpellier

201-250 251-300 250 Ecole des Ponts ParisTech

251-300 201-250 305= Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

301-500 301-500 501-510 Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA)

301-500 - 224= TELECOM ParisTech

301-500 301-500 491= Université Aix-Marseille

301-500 301-500 262= Université Paris-Sud 11

Ben Sowter Directeur des recherches de QS nous dit Nos recherches internes démontrent que les étudiants sont plus que jamais concernés par la suite de leurs études et donc leur employabilité sur le marché. Ces classements sont établis comme un service aux étudiants, et notre méthode est élaborée afin de leur donner un large panorama pour bien choisir études et institution.

Sower poursuit : « Bien que les performances des institutions Françaises n'aient pas été exactement au rendez-vous dernièrement dans le classement global des universités de QS, aussi axé sur la recherche, l'enseignement, la réputation académique, ces classements indique clairement les efforts multiples faits par les institutions françaises afin de préparer leurs diplômés à un monde du travail en perpétuel changement. De fait , les employeurs du monde entier peuvent aussi bien citer la qualité des diplômés de Centrale Supéléc tout comme ceux de Harvard, ou Oxford; Ceci atteste réellement de la qualité des étudiants.

QS Graduate Employability Rankings 2020: Global Top 10

2020 Rank 2019 Rank 2020 QSWUR Institution Location



1 1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States

2 2 2 Stanford University United States

3 2 35= University of California, Los Angeles (UCLA) United States

4 5 42 The University of Sydney Australia

5 4 3 Harvard University United States

6 9 16 Tsinghua University China

7 6 38 The University of Melbourne Australia

8 7 7 University of Cambridge United Kingdom

9 13 25= University of Hong Kong (HKU) Hong Kong

10 10 4 University of Oxford United Kingdom

Le Classement complet peut être compulsé sur www.TopUniversities.com dès le jeudi 19 September

