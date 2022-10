Boots Pink Hop Blend anual levanta financiamento de bolsas de estudos para mulheres no setor de cerveja e álcool

YAKIMA, Washington, 19 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O Yakima Chief Hops (YCH), um fornecedor global de lúpulo de 100% de propriedade de produtores, tem o prazer de anunciar a abertura da pré-venda de sua 6a Pink Boots Blend anual em parceria com a Pink Boots Society (PBS). A PBS é uma organização internacional sem fins lucrativos com a missão de ajudar, inspirar e incentivar mulheres e indivíduos não binários no setor de bebidas fermentadas e alcoólicas por meio da educação.

Cervejeiros celebram as mulheres e os indivíduos não binários no setor de cerveja e álcool com a Pink Boots Blend anual do Yakima Chief Hops. Parte das vendas é doada para os fundos de bolsas de estudos da Pink Boots Society. Crédito da foto: Wicked Barley Brewing

A Pink Boots Blend é um encontro anual temático de hop blend e parte do compromisso da YCH de capacitar as pessoas no setor de cerveja artesanal. A YCH e a Pink Boots Society trabalharam juntas nos últimos seis anos para ampliar o apoio a mulheres e indivíduos não binários, tendo gerado mais de 500 mil dólares em financiamento total de bolsas de estudos por meio do Pink Boots Blend.

Os membros da PBS selecionam o blend de forma colaborativa e, em seguida, abre-se uma inscrição para pré-vendas para a comunidade de cervejas artesanais com interesse em produzir uma cerveja Pink Boots. Uma parte dos lucros de vendas é destinada ao fundo de bolsas de estudos da PBS. Isso ajuda a oferecer oportunidades educacionais a mulheres e pessoas não binárias no setor.

O prazo para se inscrever é 31 de dezembro, o que oferece tempo suficiente para envio e bressagem até o Dia Internacional da Mulher em 8 de março, data em que a PBS realizará o Pink Boots Collaboration Brew Day. Os cervejeiros são incentivados a registrar seu dia de bressagem Pink Boots Blend e a se unir à crescente tradição global do setor de cerveja artesanal que inspira a comunidade, a diversidade e o empoderamento. Acesse www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/6th-annual-pink-boots-blend para saber mais e pinkbootssociety.org para se inscrever no brew day.

A YCH é uma fornecedora global de lúpulo com produção 100% própria e que tem a missão de conectar cervejeiros com fazendas de produção familiar de lúpulo. Operando há mais de 30 anos, nos tornamos mais do que uma fornecedora de lúpulo. Somos líderes em inovação, qualidade e atendimento ao cliente. Somos um recurso para os cervejeiros, oferecendo produtos baseados em soluções e pesquisas líderes do setor. Somos defensores da sustentabilidade e de causas sociais significativas, trabalhando para apoiar o meio ambiente e as comunidades ao nosso redor. https://www.yakimachief.com/

