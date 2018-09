Boralex en tête des lauréats du second appel d'offres éolien terrestre en France

MONTRÉAL, September 6, 2018 /PRNewswire/ --

Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX: BLX) est heureuse d'annoncer qu'elle est attributaire des deux projets soumis à l'appel d'offres éolien terrestre de juin dernier, en France. La puissance cumulée appelée des projets s'élevait, comme pour la session précédente, à 500 MW et le volume cumulé d'offres retenues, pour cette session, s'élève à seulement 118 MW.

« Avec l'obtention de 49,5 MW attribués lors du second appel d'offre éolien, Boralex confirme sa position de premier producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne en France », affirme Patrick Decostre, vice-président et directeur général, Boralex Europe. « C'est une belle victoire pour nos équipes, je les en félicite chaleureusement. »

En plus du projet du parc éolien de Santerre (14 MW), situé dans le département de la Somme, Boralex se voit attribuer le renouvellement du parc éolien de Cham Longe (35 MW) dans le département de l'Ardèche. Il s'agira de doubler la puissance installée tout en conservant le même nombre d'éoliennes, un défi technique pour lequel les équipes Boralex sont déjà impliquées. Cette bonne nouvelle récompense par ailleurs la confiance accordée depuis de nombreuses années par les populations locales à Boralex.

Il est à noter que ces deux projets étaient déjà intégrés au plan de croissance de Boralex. Le succès obtenu à l'appel d'offre consolide le plan de réalisation de ces projets.

Boralex développe, construit et exploite des sites de production d'énergie renouvelable au Canada, en France, au Royaume-Uni, et aux États-Unis. Un des leaders du marché canadien et premier acteur indépendant de l'éolien terrestre en France, la Société se distingue par sa solide expérience d'optimisation de sa base d'actifs dans quatre types de production d'énergie - éolienne, hydroélectrique, thermique et solaire. Boralex s'assure d'une croissance soutenue grâce à son expertise et sa diversification acquises depuis plus de vingt-cinq ans. Les actions et les débentures convertibles de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous les symboles BLX, et BLX.DB.A respectivement. Pour de plus amples renseignements, visitez http://www.boralex.com ou http://www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedIn et Twitter.

