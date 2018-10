Borderless Access™ - 10 anos redefinindo alcance e percepções

BENGALURU, Índia, 1 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- A Borderless Access™ estabelece um marco significativo ao completar 10 anos no setor de pesquisa de mercado on-line e digital. Hoje, a empresa é uma protagonista dominante essencial na gestão da prática do processo de pesquisa para acessar as melhores respostas dos entrevistados certos, através dos canais certos e do momento certo.

A jornada da Borderless Access começou em 2008, como pioneira na área de painéis de pesquisa de mercado, com uma presença focada nos países do BRIC, que agora já se expandiu para 34 mercados, com 3,71 milhões de participantes engajados, se estabelecendo como uma importante parte interessada na comunidade de pesquisa de mercado. A empresa oferece agora uma ampla variedade de produtos e soluções de pesquisa de mercado baseados em tecnologias inovadoras, suprindo um leque diversificado de segmentos do setor.

"Nossa cultura empreendedora e capacidade de pensar antecipadamente nos permitiram disponibilizar soluções de pesquisa de mercado, baseadas em tecnologias avançadas", declarou o fundador e presidente-executivo da Borderless Access, Ruchika Gupta. "Isso viabilizou nossa transformação em empresa global, com presença ativa nos EUA, Reino Unido, Alemanha e Dubai. Nosso foco não é apenas desenvolver uma forte clientela, mas também uma equipe progressiva, altamente energética, para nos conduzir para patamares mais altos".

A Borderless Access recebeu o prêmio "Best Research Company of the Year" ("Melhor empresa de pesquisa do ano") na MRMW 2017 e o prestigioso prêmio "Red Herring Asia 100". A empresa também recebeu o certificado "Great Place to Work" ("Ótimo lugar para trabalhar") de 2018-19, provando que atingiu, com sucesso, o equilíbrio certo nas duas frentes.

"Fomos os primeiros a usar tecnologias avançadas, tais como comportamento passivo, analítica preditiva e aprendizagem de máquina para colher amostras, envolver e produzir resultados práticos de pesquisa para nossos clientes", disse o vice-presidente executivo da Borderless Access, Dushyant Gupta. "Nossos recursos de marketing e pesquisa nos ajudam a criar pesquisa sobre conteúdo de pesquisa junto com marcas globais como J&J, Microsoft, Unilever, Intel, Orange, Etihad e PepsiCo, entre outras, e compartilhar os resultados sobre tais técnicas e métodos inovadores de pesquisa em conferências internacionais", ele acrescentou.

Sobre a Borderless Access:

A Borderless Access, empresa global de produtos e soluções de pesquisa de mercado (MR – market research) digital, fornece acesso a experiências e momentos da vida de consumidores engajados, de segmentos difíceis de atingir, a seus clientes globais, como firmas de MR, agências publicitárias, firmas de consultoria e empresas finais, através de tecnologia e analítica comunitária. Suas ofertas inovadoras incluem Panel Solutions, SmartSight™, HealthSight™ e TAPP™.

Contatos com a mídia:

Anshul Agarwal

Marketing@borderlessaccess.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/747964/Borderless_Access_Logo.jpg .

FONTE Borderless Access