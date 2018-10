Borderless Access™ - 10 ans consacrés à redéfinir la portée et les perceptions

BANGALORE, Inde, October 1, 2018 /PRNewswire/ --

Borderless Access™ franchit une étape capitale car elle œuvre désormais depuis dix ans dans le secteur des études de marché en ligne et numériques. À l'heure actuelle, l'entreprise est un acteur dominant et incontournable dans la gestion de la pratique du processus de recherche qui consiste à obtenir la meilleure réponse auprès des bonnes personnes interrogées par le bon canal et au bon moment.

La trajectoire de Borderless Access a débuté en 2008 quand l'entreprise s'est posée comme pionnière des panels d'études de marché, en axant ses activités sur les pays du BRIC. Sa portée s'étend désormais à 34 marchés et elle a interrogé 3,71 millions de personnes impliquées, devenant ainsi un acteur important dans le monde des études de marché. L'entreprise offre dorénavant une vaste gamme de produits et de solutions d'études de marché innovateurs, qui s'appuient sur la technologie et répondent aux besoins d'une large gamme de segments industriels.

« Notre culture d'entreprise et notre capacité à anticiper nous ont permis de mettre au point des solutions d'études de marché à la pointe de la technologie », a commenté Ruchika Gupta, fondatrice et PDG de Borderless Access. « C'est pourquoi nous avons pu nous transformer en une entreprise mondiale qui est activement présente aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et à Dubaï. Notre objectif n'est pas seulement de développer une clientèle solide, mais aussi de former une équipe extrêmement dynamique et tournée vers l'avenir pour passer à des vitesses encore plus grandes. »

Borderless Access a été récompensée par le prix « Best Research Company of the Year » (meilleure entreprise de recherche de l'année) à l'occasion du MRMW 2017, ainsi que par le prestigieux prix « Red Herring Asia 100 ». Elle a également obtenu la certification « Great Place to Work » (excellent lieu de travail) pour l'année 2018-19, ce qui prouve qu'elle a réussi à trouver le bon équilibre entre les deux fronts.

« Nous avons été les premiers à utiliser des technologies avancées telles que le comportement passif, l'analyse prédictive et l'apprentissage automatique pour échantillonner, engager et fournir des résultats de recherche exploitables à nos clients », a déclaré Dushyant Gupta, vice-président exécutif de Borderless Access. « Nos capacités de marketing et de recherche nous ont aidés à créer des recherches sur le contenu de la recherche conjointement à des marques mondiales comme J&J, Microsoft, Unilever, Intel, Orange, Etihad et PepsiCo, pour ne citer que celles-ci, et à partager les résultats de ces techniques et approches novatrices lors de conférences internationales », a-t-il ajouté.

Borderless Access, entreprise internationale de produits et de solutions d'études de marché numériques, donne accès aux expériences et aux moments de vie de consommateurs engagés faisant partie de publics difficiles d'accès, pour satisfaire sa clientèle mondiale composée de cabinets d'études de marché, d'agences de publicité, de cabinets de conseil et d'entreprises finales, grâce à des analyses des technologies et des collectivités. Parmi ses offres innovantes, on trouve Panel Solutions, SmartSight™, HealthSight™, HealthSight™ et TAPP™.

