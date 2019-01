Boreal on löytänyt uuden alueen korkealaatuista sinkki-hopea-lyijy-kulta-mineralisaatiota Gumsberg-projektistaan Ruotsissa

VANCOUVER, Brittiläinen Kolumbia, Jan. 29, 2018 /PRNewswire/ -- Boreal Metals Corp. ("Boreal" tai "Yhtiö") (TSXV: BMX) on iloinen voidessaan ilmoittaa tutkimustuloksistaan koskien ensimmäistä neljää reikää yhdeksänreikäisestä, 1 620,8 metriä pitkästä timanttiporausohjelmastaan kokonaan sen omassa omistuksessa olevassa Gumsberg-projektissa, joka sijaitsee tuottoisalla Bergslagenin kaivosalueella Etelä-Ruotsissa (katso Kuva 1).

"Boreal on löytänyt uuden korkealaatuisen mineralisaation läheltä historiallista Östra Silvberg -kaivosta Gumsberg-projektissa Ruotsissa", kertoi pää- ja toimitusjohtaja Karl Antonius. "Borealilla on useita korkealaatuisia sinkki-, hopea-, lyijy- ja kultaleikkauksia uudella eteläisellä alueella, joka on avoinna syvyyssuuntaan ja kaateen suuntaan. Tämä on erittäin jännittävää kehitystä yritykselle ja tervetullut palkinto Ruotsissa tekemästämme tutkimustyöstä."

Reikä Alkaen Saakka Pituus Zn Ag Pb Au ID metriä metriä metriä % g/t % g/t GUM-18-001 Leikattu aiemmin tuntematon kaivoskäytävä GUM-18-002 Ei merkittäviä leikkauksia. Geologisten tulkintojen mukaan tämä reikä ei saavuttanut tavoitehorisonttia. GUM-18-003 105,00 116,00 11,00 5,90 239,00 2,51 0,96 Sis. 105,00 108,00 3,00 5,71 386,00 2,30 2,33 ja 109,65 111,10 1,45 23,78 666,48 9,37 1,72 ja 113,00 114,00 1,00 4,73 222,00 2,83 0,70 ja 114,80 116,00 1,20 6,96 227,00 3,49 0,31 GUM-18-004 162,16 173,17 11,01 7,45 275,12 2,65 0,77 Sis. 162,16 164,18 2,02 11,09 313,00 3,61 0,76 ja 165,28 166,18 0,90 8,93 403,00 3,62 1,17 ja 165,28 168,50 3,22 8,57 343,39 3,68 1,52 ja 169,45 172,25 2,80 11,05 429,14 3,25 0,70



* Pituudet on raportoitu kairausnäytteen perusteella. Todelliset leveydet ovat arviolta 50 % ilmoitetuista väleistä.

Taulukko 1. Porausleikkaukset rei'ille GUM18-001–GUM-18-004 Borealin Gumsberg 2018-19 -timanttiporausohjelman mukaan

Joulukuussa 2018 ja tammikuussa 2019 Boreal sai päätökseen yhdeksän timanttiporausreikää aikaisemmin toiminnassa olleen Östra Silvberg -kaivoksen läheisyydessä (katso Kuva 1.). Timanttiporauksilla testattiin mahdollista stratigrafiaa aikaisemmin ilmoitetun leikkauksen BM-17-005 itä- ja länsipuolilla. BM-17-005:sta Östra Silvberg -kaivoksen pääkaivannon eteläpuolelta nostettiin 10,94 metriä pitkä näyte, joka sisälsi 16,97 % sinkkiä, 656,7 g/t hopeaa, 8,52 % lyijyä ja 0,76 g/t kultaa (Borealin lehdistötiedote 28. Helmikuuta 2018).

Porausreiät GUM-18-003 ja GUM-18-004 porattiin Borealin havaitseman korkealaatuisen mineraaliesiintymän BM-17-005 itä- ja länsipuolille. Molemmista nostettiin 11,0 metriä pitkä näyte, jossa korkealaatuisia leikkauksia. Leikkaukset sisälsivät suonia sekä levinnyttä sulfidimineraalia. Näiden leikkausten tulkitaan olevan osa jyrkästi itään päin kaatuvaa mineraaliesiintymää, joka on erotettu aikaisemmin rajatusta Östra Silvberg -kaivoksesta. Poraukset BOL-009, BM-17-005, GUM-18-003 ja GUM-18-004 muodostavat yli 130 metriä pitkän alaspäin suuntautuvan jatkumon (katso Kuva 2).

Näennäisesti samanlaiset alueet, joilla on suonia, sekä levinnyttä ja suonissa olevia sulfideja, leikattiin myös erilliset reiät GUM-18-006 ja GUM-18-008. Ne porattiin leikkausten BM-17-005, GUM-18-003 ja GUM-18-004 alapuolelle itään. Reikien GUM-18-006 ja GUM-18-008 analyysitulosten odotetaan valmistuvan lähiviikkoina. Yhdessä nämä kuusi porausleikkausta muodostava laajentuvat alueen äskettäin löydettyjä mineraaliesiintymiä, jotka avautuvat sekä itään että syvyyssuuntaan.

Gumsberg-projekti

Strategisesti sijoitettu Gumsberg-projekti koostuu kuudesta tutkimuslisenssistä Etelä-Ruotsissa sijaitsevalla Bergslagenin kaivosalueella. Projektin kokonaispinta-ala on yli 18 300 hehtaaria, ja siihen kuuluu useita alueita VMS-tyyppisiä mineraaliesiintymiä. Projektin alueelle pääsee tietä pitkin vuoden ympäri, ja se on koulutetun työvoiman, energian ja raideliikenteen tavoitettavissa. Gumsbergin VMS-mineraaliesiintymää louhittiin aina 1200-luvulta 1900-luvun alkupuolelle saakka. Alueella on yli 30 vanhaa kaivosta, joista huomattavin on Östra Silvberg -kaivos, joka oli Ruotsin suurin hopeakaivos 1250–1590. Vaikka alueen tuotantohistoria on pitkä, siellä ei ole juurikaan tehty nykyaikaista malminetsintää. Uudet geologiset tulkinnat, geofyysiset tutkimukset ja uusintaporaukset ovat johtaneet siihen, että vanhojen kaivosten läheltä on havaittu useita uusia malminetsintäkohteita.

Laadunvalvonta, laadunvarmistus ja näytteidenkäsittelyprotokollat

Porausnäyte kirjataan ja valmistellaan näytteenottoa varten ennen sen toimittamista ALS:lle, joka sijaitsee Malåssa, Ruotsissa, missä se leikataan, pussitetaan ja valmistellaan analysointia varten. Luotettavia verrokkinäytteitä (tyhjiä ja luotettavien standardien) lisätään näyteväleihin säännöllisesti. Näytteet kuivataan (jos tarpeen), punnitaan, murskataan (70 % < 2 mm) ja halkaistaan kahteen jakeeseen. Yksi säilytetään (karkea hylky) ja toinen pulverisoidaan (85 % < 75 µm). Massat analysoidaan ultrajäljityksellä ICP-MS (ME-MS41) ja ICP-AES Au-Pt-Pd (PGM-ICP23). Havaintorajan ylittävät näytteet analysoidaan uudelleen malmille soveltuvalla ICP-AES-menetelmällä kuningasvedellä (ME-OG46) tai AAS-menetelmällä, jos kyseessä on korkealaatuinen sinkki (Zn-AAORE).

Koulutettu henkilö

Daniel MacNeil, P.Geo, joka on National Instrument 43-101:n määrittämä koulutettu henkilö, on lukenut ja hyväksynyt kaikki tämän lehdistötiedotteen sisältämät tekniset ja tieteelliset tiedot. Daniel MacNeil on Boreal Metals -yhtiön tutkimusosaston varapääjohtaja.

Tietoja Boreal Metals -yhtiöstä

Boreal on mineraalien etsintäyhtiö, joka keskittyy sinkin, kuparin, hopean, kullan ja koboltin esiintymien etsimiseen poikkeuksellisilla, historiallisilla kaivosalueilla Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiön tavoitteena on löytää uusia talousmineraalien esiintymiä jo tunnetuilla kaivosalueilla, joilla ei ole käytetty lainkaan moderneja tutkimustekniikoita, tai niitä on käytetty vain vähän. Yhtiötä johtavat kokenut johtoryhmä sekä tekninen ryhmä, ja se on menestynyt mineraalien löytämisessä, kaivosalan kehittämisessä ja rahoittamisessa.

Boreal Metals Corpin puolesta

Karl Antonius, hallituksen puheenjohtaja

Toronton pörssi (TSX Venture Exchange) tai sen Regulation Services Provider (kuten termi on määritelty Toronton pörssin säännöissä) ei ole vastuussa tämän tiedotteen todenmukaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Huomautus ennakoivista lausunnoista

Tässä tiedotteessa on lausuntoja, joita voidaan pitää "ennakoivina lausuntoina". Ennakoivat lausunnot ovat lausuntoja, jotka eivät ole tapahtuneita faktoja. Usein, muttei aina, ne tunnistaa sellaisista ilmauksista kuin "odottaa", "suunnitella", "olettaa", "uskoa", "aikoa", "arvioida", "mahdollisuus" ja muista vastaavista ilmaisuista tai muodoista "tulee olemaan", "mahdollisesti", "ehkä", "saattaa" tai "pitäisi tapahtua". Vaikka Boreal uskoo, että tällaiset ennakoivat lausunnot perustuvat perusteltuihin odotuksiin, ne eivät takaa tulevia tuloksia, vaan ovat alttiita riskeille ja epävarmuuksille. Todelliset tulokset tai tilanteet saattavat poiketa ennakoivista lausunnoista. Riskejä voivat olla mm. Boreal Metals -yhtiön kyky kerätä tarpeeksi pääomaa rahoittaa kiinteistöoptiosopimuksia, ylläpitää mineraalioikeuksia tai toimilupia, tutkia ja kehittää projekteja, maksaa velkoja tai käyttää pääomaa perustoimintaan; muutokset taloustilanteessa tai rahoitusmarkkinoilla; Boreal Metals -yhtiön kyky hankkia tarvittavat luvat ja suostumukset projektien tutkimiseen, porauksien tekemiseen ja kehittämiseen, tai mahdollisuus saada luvat ja suostumukset ajoissa yhtiön suunnitelmiin ja tavoitteisiin nähden; Boreal Metals -yhtiön kyky tehdä testiporauksia ja löytää mineraaliresursseja projekteista; jos mineraaliresursseja löydetään tai ostetaan, yhtiön kyky käyttää niitä hyväkseen; ja muutokset ympäristölaeissa ja muissa laeissa tai säädöksissä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön toimintaan. Ennakoivat lausunnot perustuvat perusteltuihin Boreal Metals -yhtiön johdon näkemyksiin, arvioihin ja mielipiteisiin sillä hetkellä, kun lausunnot annetaan. Pois lukien lain vaatimukset, Boreal Metals -yhtiön ei tarvitse päivittää ennakoivia lausuntoja, jos johdon näkemykset, arviot tai mielipiteet tai muut tekijät muuttuvat.

Käy yrityksen verkkosivustolla osoitteessa www.borealmetals.com tai ota yhteyttä Alexandra Woodyer Sherroniin numeroon +1-604-922-8810 tai osoitteeseen info@borealmetals.com.

SOURCE Boreal Metals