Borgun, één van Europa's geavanceerde betalingsprocessoren, tekent een overeenkomst met fintech en verzekeringstechbedrijf novae om zijn digitale transformatie te ondersteunen

Borgun en novae willen oplossingen co-creëren in een digitaal-vermogen raamwerk (DCF) ontwikkeld door novae , dat onzichtbare betalingen, digitale valuta's, ingebouwde reis gerelateerde voordelen, push-betalingen en anderen technologieën inhoudt, gericht op het verbeteren en uitbreiden van betaling- en beloningsopties voor de bank en klanten in de handel van Borgun, en tegelijkertijd de consumentenervaring verbetert.

De DCF zal een gebruikersgerichte, universele, cross-border, all-digital, mobile-first loyaliteitsplatform hebben waarmee banken en consumenten op elk moment en overal vandaan (online en in-store) punten kunnen inwisselen, vanuit elk apparaat (mobiel, desktop of draagbaar) en met gebruik van elke betalingsmethode (krediet, debiet, punten of gesplitste betaling).

"Door middel van onze samenwerking met novae, is Borgun enthousiast om online en mobiele gereedschap in te zetten die consumentenvoordelen en consumentervaring naar het volgende niveau zullen brengen," zegt Sæmundur Sæmundsson, de CEO van Borgun.

"novae is vereerd de mogelijkheid te krijgen om met een industrieleider zoals Borgun te werken aan de ondersteuning van zijn digitale transformatie," zegt Sergio Arana, CEO van novae en Head of Ventures.

Dankzij de unieke smart betalingsoplossing van novae op een onzichtbare en veilig versleuteld betalingsplatform, zullen de klanten van Borgun beloningen zoals digitale valuta's kunnen beheersen, die alléén of samen met andere betalingsmethodes zoals kredietkaart of debietkaarten geregistreerd op het platform, voor betalingen online en contactloos in-store over de hele wereld.

"Borgun wil de krachtige oplossing die novae bij ons aan het ontwikkelen is niet alleen in IJsland inzetten, maar ook in de VK, Hongarije, Tsjechië en andere markten waar ons bedrijf werkt," zegt Pétur Fridriksson, Algemeen Directeur, Card Services and Business Development, bij Borgun.

"De samenwerking van novae met Borgun is stimulerend, en dit is slechts het begin. IJsland zal ons portaal voor uitbreiding in Europa zijn," zegt Adriana P. Sanchez Krieger, Hoofd van Europa bij novae.

Tot slot, door het vermogen van machine learning en kunstmatige intelligentie in te zetten zal het platform van novae Borgun de interacties en koopgedrag van zijn klanten beter helpen begrijpen om proactief steeds meer relevante aanbiedingen voor te stellen.

Door de Hum/bot technologie van novae in te zetten, zal Borgun eenvoudig AI-powered consumenteninteracties waar snelheid de prioriteit is combineren met menselijke interacties als daar de voorkeur voor is, alsmede het leveren van ondersteuning aan zijn consumenten in de berichtkanalen die zij dagelijks gebruiken.

Over Borgun

Borgun, opgericht in 1980, was de eerste verstrekker en verwerver van kredietkaarten in IJsland, door verwervingsdiensten aan handelaren in zes landen in Europa te leveren. Het biedt een uitgebreide scala van simpele verzekerde betalingsverwerkingsoplossingen dat aangepast kan worden om aan bepaalde bedrijfsbehoeftes te voldoen. Borgun is lid van Visa Inc. en MasterCard International en heeft exclusieve overeenkomsten met JCB, Diners / Discover, Union Pay en American Express. Borgun is een bevoegde financiële institutie gereguleerd door de financiële toezichthoudende autoriteit van IJsland.

Bezoek voor meer informatie borgun.com of schrijf naar borgun@borgun.is.

Over novae

novae verbetert de consumentenervaring met gebruik van technologie en diensten die mobiele transacties, communicaties en andere bedrijf-consument interacties sneller, gemakkelijker, efficiënter en leuker maakt. Novae, gevestigd in San Francisco en met in Miami een hub toegewijd aan business en innovatie, in Londen een verzekeringstech-hub en een gedeeld dienstencentrum in Buenos Aires en Bogota, heeft klanten in Amerika en Europa. Het is ook onderdeel van het a&a Co, een wereldwijd aandeel investeringsmaatschappij gebaseerd in San Francisco en gefocust op het creëren, aankopen en investeren in kunstmatige intelligentie (AI), mobiele diensten en loyaliteitsondernemingen. Onder de strategische partners van novae bevinden zich onder anderen Visa, CyberSource, Canopius Syndicate bij Lloyd's, Expedia en AAXIS. Investeerders in novae omvatten de privéschuld en aandelenkapitaalfonds CASEIF III LP en ExWorks Capital LLC.

Bezoek voor meer informatie wearenovae.com of onze Twitter of LinkedIn.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/838675/novae_Borgun_Executives.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/403593/IATAI_Enterprises_Logo.jpg

SOURCE novae