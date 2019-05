Born2Global ist Gastgeber des „Korean Startups Landing Pad in Europe 2019"

Der erste Demo-Tag findet am 28. Mai in Deutschland in Kooperation mit The Place Berlin, einem lokalen Partner und Beschleuniger statt und der zweite Demo-Tag wird am 30. Mai zusammen mit WeWork Warsaw stattfinden. In Polen werden die koreanischen Start-Ups WeWork Warsaw's „Pitching Battle" teilnehmen, bei dem die koreanischen Unternehmen die Chance erhalten, sich buchstäblich eine Bühne mit lokalen Start-Ups zu teilen.