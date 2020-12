BorsodChem wkracza w świat ekologii, tworząc przyjazne dla środowiska centrum danych promuje zrównoważoność w przemyśle tworzyw sztucznych i chemicznym

SHENZHEN, Chiny, 3 grudnia 2020 r. /PRNewswire/ -- BorsodChem, jeden z czołowych w Europie producentów surowców z tworzyw sztucznych i wyrobów chemicznych pochodzenia nieorganicznego, dostarcza sektorowi surowcowemu produkty wysokiej jakości, zwłaszcza wykorzystywane w branży budowlanej, motoryzacyjnej, meblarskiej i odzieżowej. Celem spółki jest stanie się wiodącym dostawcą polichlorku winylu (PVC) na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) oraz eksplorowanie nowych i opłacalnych możliwości rynkowych w tym regionie. Biorąc pod uwagę fakt, że firma planuje rozwinięcie zdolności produkcyjnych i inwestycje w budowę nowych zakładów, co pozwoli jej na zwiększenie efektywności i jednoczesne zadbanie o ochronę środowiska, czynnikami, które zadecydują o przyszłych sukcesach firmy BorsodChem, będą rozwój technologiczny i innowacyjność.

Ustalenie priorytetów strategii ekologicznego centrum danych decydujących o powodzeniu i zrównoważoności działalności

Przez lata produkty i rozwiązania oferowane przez firmę BorsodChem wykorzystywano jako narzędzia umożliwiające poprawę jakości życia tysięcy ludzi. Produkty firmy wykorzystuje się w produkcji artykułów codziennego użytku, na przykład sprzętu sportowego, obuwia, toreb, walizek i tapicerki. Gama produktów oferowanych przez branżę chemiczną rozwija się równie dynamicznie jak społeczeństwo, technologie i potrzeby klientów.

Dlatego właśnie firma nieustannie doskonali procesy, produkty i partnerstwa, które stanowią również kluczowe elementy jej misji w zakresie ograniczenia jej wpływu na środowisko. Firmie BorsodChem przyświeca przekonanie, że inteligentne wykorzystywanie technologii na każdym etapie działalności to jedyny sposób na udoskonalenie efektywności operacyjnej i ograniczenie zużycia energii. Firma BorsodChem wprowadza zrównoważoność do wykorzystywanej infrastruktury technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), w szczególności do swojego centrum danych.

Szacuje się, że światowe centra danych wykorzystują około 3% globalnych dostaw energii i odpowiadają za 0,3% ogólnej emisji dwutlenku węgla. W szerszym ujęciu ICT odpowiadają za ponad 2% emisji globalnej. Ale ICT to także kluczowe technologie prorozwojowe wspomagające efektywność energetyczną pozostałych sektorów.

Oszczędność energii i ograniczanie emisji to poważne wyzwania dla wszystkich sektorów. Chcąc być przykładem dla innych, firma BorsodChem podjęła niedawno decyzję o zainwestowaniu w stworzenie jednego z najbardziej energooszczędnych i przyjaznych dla środowiska światowych centrów danych. Firma stworzyła ultraekologiczne centrum danych umożliwiające zarządzanie ekspansją przedsiębiorstwa i szybką rozbudowę baz danych, ustalanie priorytetów w dziedzinie bezpieczeństwa, efektywne chłodzenie i transmisję danych o niezrównanej niezawodności. Firma dążyła do osiągnięcia maksymalnej efektywności zużycia energii (PUE) przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków operacyjnych (OPEX), co doprowadziło do zastosowania układów gwarantujących efektywne zasilanie i chłodzenie.

Nie ma wątpliwości co do tego, że technologicznie zaawansowane centrum danych i najlepsze praktyki w dziedzinie projektowania również przyczyniają się do zwiększania wydajności poprzez automatyzację. Umożliwiają również lepsze kontrolowanie łańcucha dostaw i wspieranie lepszego wykorzystania danych i urządzeń analitycznych pozwalających na doskonalsze zarządzanie procesami produkcji. Nowoczesne centrum danych oferuje także niemal nieskończone możliwości zautomatyzowania procesów produkcyjnych i analizowania danych prowadzące do udoskonalenia działalności i usług wsparcia.

Nowe jest ekologiczne: uwzględnienie ekologii w tworzeniu centrum danych przyjaznego dla środowiska

Firma Huawei, promująca i praktykująca oszczędność energetyczną w sektorze, posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu ekologicznych centrów danych i szybkim uruchamianiu rozwiązań najlepszych w swojej klasie. Huawei posiada również największy udział w globalnym rynku modułowych centrów danych, zatem nic dziwnego, że firma BorsodChem zdecydowała się na współpracę właśnie z Huawei.

Firma BorsodChem wdrożyła nowe rozwiązanie z myślą o zwiększeniu niezawodności eksploatacyjnej i oszczędności kosztów, a także zagwarantowaniu stabilnego rozwoju w całym cyklu życia centrum danych. Spółka potrzebowała centrum danych, aby móc szybko i łatwo zarządzać rozwojem przedsiębiorstwa, uzyskać elastyczność w rozwijaniu gamy oferowanych produktów adekwatnie do zapotrzebowania oraz ograniczenia zużycia energii i całkowitych kosztów własności (ang. TCO). Wraz ze swoim partnerem, Intelligent Power Solutions ltd., Huawei dostarczył rozwiązanie w zakresie inteligentnego centrum danych o nazwie FusionModule2000, oparte na strukturze modułowej umożliwiającej łatwą rozbudowę, jeśli taka konieczność zaistnieje w przyszłości. Rozwiązanie to wspiera zrównoważony rozwój, oferując możliwości elastycznej rozbudowy wydajności o szeroką gamę podsystemów obejmujących urządzenia służące do zasilania, chłodzenia oraz szafy IT.

„Od początku cieszyliśmy się na uruchomienie pierwszego, modułowego centrum danych stworzonego we współpracy z Huawei – powiedział Peter Perjesi, prezes węgierskiej spółki partnerskiej Intelligent Power Solutions ltd. - Huawei FusionModule2000 to inteligentne modułowe centrum danych nowej generacji łączące w sobie układy zasilania, chłodzenia, regałów, okablowania i zarządzania. Byliśmy zdumieni, jak dalece zaawansowane technologie i najnowsze rozwiązania Huawei jest w stanie dostarczyć, wśród których wspomnieć należy o układach Huawei iPower, iCooling i iManager. Nigdy wcześniej nie spotkaliśmy się z kompleksowym rozwiązaniem tak wysokiej jakości. Od początku do końca realizacji projektu Huawei oferował nam nieocenione wsparcie".

Modułowa konstrukcja i standardowa architektura przełożyły się na szybką instalację i możliwość rozbudowy na żądanie. Dzięki wsparciu Huawei nasi inżynierowie mogli wykonać jedynie proste czynności instalacyjne, ponieważ rozwiązanie oparto na elementach prefabrykowanych – wszystkie podzespoły szybko dostarczono i oddano do eksploatacji.

„Firma BorsodChem rozpoczęła budowę nowego centrum danych z myślą o stworzeniu europejskiego centrum danych, które wspierałoby globalną strategię spółki i rozwój, którego nowe centrum danych jest jedynie początkiem. Huawei i Intelligent Power Solutions ltd. zaoferowały nam najlepsze w swojej klasie, najnowocześniejsze ekologiczne modułowe centrum danych. Modułowa konstrukcja centrum danych przyczyniła się do znaczącego skrócenia czasu jego budowy i pozwoliła na uniknięcie przestojów w działalności produkcyjnej naszych zakładów. Dzięki uproszczeniu eksploatacji centrum danych możemy ograniczyć przyszłe nakłady eksploatacyjne. Rozwiązanie Huawei FusionModule2000 przekroczyło nasze oczekiwania. Mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy kontynuować bliską współpracę z Huawei" – powiedział Pintér Ernő, wicedyrektor firmy BorsodChem ds. IT.

Co więcej, Huawei dostarczyło również zaawansowane technologiczne podsystemy oszczędzania energii, w tym modułowy układ zasilania rezerwowego Uninterruptible Power Supply (UPS) 5000 i gwarantujący stabilność działania układ FusionCol5000-A. Dzięki wykorzystaniu technologii hibernacji modułu układ UPS5000 lepiej wpisuje się w rzeczywiste scenariusze obsługi centrum danych, przynosi oszczędności w kosztach energii elektrycznej i, w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, poprawia wydajność energetyczną zasilania centrum danych o ponad 2%. Ponadto układ FusionCol5000-A – dzięki zastosowaniu unikalnego algorytmu – daje możliwość dokładnego i efektywnego zarządzania energią, inteligentnej eksploatacji i konserwacji, gwarantuje efektywność i niezawodność centrum danych i uproszczoną eksploatację. Szeregowe klimatyzatory zapewniają lokalne chłodzenie i rozdzielenie układów zasilania/chłodzenia, co przekłada się na poprawę efektywności zużycia energii o ponad 0,4.

Więcej niż odpowiedzialność środowiskowa – podwaliny pod rozwój przedsiębiorstwa

Wydajność energetyczna i ograniczanie szkodliwego wpływu na środowisko to nadal główne aspekty, jakie należy uwzględnić przy tworzeniu nowych, ekologicznych centrów danych. Rozwiązanie zaoferowane przez Huawei jest przyjazne dla środowiska i jako takie umożliwia firmie BorsodChem osiągnięcie najniższej możliwej emisji dwutlenku węgla. Jest to rozwiązanie korzystne dla środowiska oraz dla samej firmy BorsodChem, ponieważ pozwala na zoptymalizowanie posiadanej infrastruktury i pomaga chronić planetę. Stworzenie nowego centrum danych pozwoliło firmie BorsodChem na ograniczenie zużycia energii, ponieważ całe rozwiązanie gwarantuje energooszczędność. To z kolei przekłada się na zmniejszenie kosztów produkcji i większe oszczędności, co istotnie podnosi konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Ponadto zaangażowanie w realizowanie strategii przedsiębiorstwa przyjaznego środowisku jest dziś jednym z czynników decydujących o lojalności marki. Przyjęcie nowych strategii umożliwiających osiągnięcie celów w zakresie zrównoważoności przyczynia się do spełniania wyższych niż kiedykolwiek wcześniej oczekiwań interesariuszy i zapewnia firmie BorsodChem przewagę i gotowość do stawiania czoła ogromnym wyzwaniom wynikającym z bardziej restrykcyjnego otoczenia regulacyjnego i większej koncentracji na zrównoważoności.

Sprzyjanie ochronie środowiska, podobnie jak realizowanie strategii przynoszącej szereg korzyści środowiskowych, stało się koniecznością dla firmy BorsodChem. Wprowadzając nowe, gotowe na przyszłe wyzwania centrum danych, firma BorsodChem przypieczętowuje swoją pozycję czołowego europejskiego producenta surowców z tworzyw sztucznych i wyrobów chemicznych. Dzięki niemu BorsodChem zyskuje większe niż kiedykolwiek wcześniej możliwości dokonywania bardziej przemyślanych inwestycji, doskonalenia jakości oferowanych produktów i technologii oraz bardziej elastycznego i szybkiego reagowania na potrzeby klientów.

