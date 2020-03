Bosch développe un kit de test de dépistage rapide du COVID-19 (SARS-CoV-2) pour la plateforme Vivalytic

- Ce test fournit des résultats fiables sur les lieux de soins en moins de deux heures et demie

- Il s'agit de l'un des premiers tests diagnostiques moléculaires multiplexes au monde capables d'identifier le COVID-19 tout en le distinguant de neuf autres pathologies infectieuses respiratoires présentant des symptômes similaires, comme la grippe

- Ce test qui répond aux exigences de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a été développé en collaboration avec Randox Laboratories Ltd.

WAIBLINGEN, Allemagne, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- Bosch Healthcare Solutions travaille actuellement sur le développement d'un kit de test de dépistage rapide du COVID-19 pour la plateforme Vivalytic. Le lancement de ce kit est prévu en avril 2020. Le test IRV (infections respiratoires virales) de Vivalytic permet de détecter dans le prélèvement du patient la présence du virus SARS CoV-2, qui peut provoquer la maladie COVID-19, ainsi que celle de neuf autres éventuelles maladies respiratoires virales. Pour empêcher la propagation rapide continue du COVID-19, il est nécessaire d'identifier les patients infectieux présentant ou non des symptômes. Avec le test IRV de Vivalytic, les médecins seront en mesure de distinguer de manière rapide et efficace plusieurs infections présentant des symptômes très similaires, comme la grippe, et d'initier immédiatement le traitement approprié. Le test fournit un résultat fiable sur la base des directives de l'OMS en moins de deux heures et demie sur le lieu de soins, c'est-à-dire, à proximité immédiate du lieu de prélèvement du patient, évitant ainsi la mise en place d’une chaîne logistique de transport de prélèvements.