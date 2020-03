Bosch está a desenvolver um kit de testes rápidos para o diagnóstico do COVID-19-(SARS-CoV-2) para a plataforma Vivalytic

WAIBLINGEN, Alemanha, 26 de março de 2020 /PRNewswire/ -- Atualmente, a Bosch Healthcare Solutions está a trabalhar no desenvolvimento de um kit de teste rápido do COVID-19 para a plataforma Vivalytic e lançará o produto em abril de 2020. O teste Vivalytic VRI (Viral Respiratory Tract Infections - Infecções Virais do Foro Respiratório) analisa a amostra do paciente para a presença do vírus SARS CoV-2, que pode provocar o COVID-19, assim como nove outras possíveis doenças respiratórias virais. Para evitar a propagação rápida e contínua do COVID-19, é necessário identificar-se os pacientes infectados com e sem sintomas. Com o teste Vivalytic VRI, os médicos podem distinguir de forma rápida e eficaz entre infecções diferentes com sintomas semelhantes aos de uma gripe, e começar imediatamente o tratamento adequado. O teste fornece resultados fiáveis com base nas diretrizes da OMS em menos de 2,5 horas no ponto de atendimento, isto é, muito próximo de onde a amostra do paciente foi recolhida. Isto faz com que a demora da cadeia logística, que envolve o transporte das amostras, não seja necessária.