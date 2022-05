Bosonic gibt die Ernennung der ehemaligen Bloomberg-Finanzdienstleistungsspezialistin Ushma Parmar zum Institutional Sales Director bekannt

Ushma bringt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanztechnologie und Datendienste mit zu Bosonic. Sie begann ihre Karriere im Bereich Zins- und Währungsswaps bei JP Morgan und wechselte dann zu Bloomberg LP, wo sie ihr Wissen und ihre Verkaufserfahrung in verschiedenen Marktsektoren ausbaute. Sie leitete eines der europäischen Vertriebsteams, das die anonyme DMA-Handelsplattform Bloomberg Tradebook verkaufte, und führte Vertriebsteams für Bloombergs Multi-Asset-Order-Management-Systeme.

Zuletzt leitete Ushma den Bereich New Business Sales bei Symphony Communications. Ihr umfangreicher Hintergrund beim Aufbau und der Leitung regionaler Vertriebsteams, ergänzt durch ihre weitreichenden Branchen- und Kundenbeziehungen, verleiht Ushma die einzigartige Fähigkeit, Bosonics Wachstumsstrategie und Vision für anhaltenden Erfolg zu beschleunigen.

Jason Nabi, Chief Revenue Officer von Bosonic, sagte: „Wir freuen uns, Ushma in unserem wachsenden Team begrüßen zu dürfen. Die Gewinnung von Spitzenkräften aus der Branche mit dem Kaliber und der nachgewiesenen Erfolgsbilanz, die sie mitbringt, wird uns dabei helfen, unseren institutionellen Kundenstamm weiter auszubauen, während wir unser Geschäft nachweislich vergrößern."

Zu ihrer Ernennung fügte Ushma hinzu: „Dies ist eine wirklich aufregende Zeit, um zu Bosonic zu kommen. In der Branche besteht eine enorme Nachfrage nach einer Infrastruktur, die das Kredit- und Abwicklungsrisiko der Gegenpartei auf dem Markt für digitale Vermögenswerte ausschaltet, und das ist der Kern unseres Angebots. Ich freue mich darauf, meine umfangreichen Erfahrungen in der Finanztechnologiebranche in den Ausbau unseres Portfolios an institutionellen Kunden einzubringen."

Ushma besitzt Lizenzen und Zertifizierungen von CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) und CISI (Chartered Institute for Securities and Investment), darunter Derivate, Principles of Financial Regulation und Wertpapiere.

Informationen zu Bosonic

Bosonic wurde 2016 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für dezentrale Finanzmarktinfrastrukturen (dFMI) mit Niederlassungen in San Francisco, New York und London, das eine erstklassige Infrastruktur bereitstellt, die das Kredit- und Abwicklungsrisiko der Gegenparteien auf den Märkten für digitale Vermögenswerte eliminiert. Das Bosonic Network™ bietet institutionellen Kunden eine patentierte Lösung, die verwahrerunabhängig ist, die Tokenisierung von Vermögenswerten und Sicherheiten ermöglicht, Liquiditätsaggregation und DMA mit den besten Börsen und Market-Makern bietet und im Kern die atomare Ausführung und Abwicklung von Zahlungen gegen Zahlungen (PvP) in Echtzeit mit Cross-Margining, depotübergreifendem Nettoausgleich und Zahlungen ermöglicht. Das Bosonic Network™ stellt eine Infrastruktur bereit, die die Zukunft der Märkte für digitale Vermögenswerte neugestaltet, indem es Risiken eliminiert und die Kapitaleffizienz für Hedgefonds, Family Offices, Banken, Makler, Vermögensverwalter und andere Marktteilnehmer maximiert.

