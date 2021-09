Bostik a pris part au salon Big5, son tout premier salon dans la région Moyen-Orient

COLOMBES, France, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Du 12 au 15 septembre 2021, les équipes de Bostik ont participé au salon Big5, un salon consacré à la construction organisé à Dubaï qui depuis 1979 et qui offre aux professionnels du secteur des innovations l'occasion de se rencontrer, d'échanger, et de rester informé des toutes dernières innovations et actualités sur leurs marchés.

Bostik, la division adhésifs d'Arkema, est présente dans la région depuis 2016. En 2020, l'entreprise a mis en place un partenariat avec Gerflor Moyen-Orient afin de produire et distribuer des produits répondant aux besoins de ses clients du secteur de la construction dans les segments Murs & Sols et Fixation & Etanchéité.

Avec plus de 50 % de son chiffre d'affaires réalisé dans le segment construction & grand public, le salon Big5 est un événement clé pour Bostik. C'est pourquoi, après presque deux ans de covid, les équipes étaient ravies de pouvoir profiter de cette occasion unique et très attendue de retrouver en personne leurs clients et partenaires - distributeurs, entrepreneurs, prescripteurs, ingénieurs, architectes, utilisateurs finaux - s'inscrivant ainsi dans la longue tradition de Bostik de créer des relations solides avec ses parties prenantes.

Pour Bertrand JAUSSEME, Directeur d'Arkema Moyen-Orient, « Nous sommes ravis que le Groupe Arkema puisse participer à ce salon à travers la présence de Bostik, notre division de solutions adhésives. Arkema est fort d'une longue histoire au Moyen-Orient, où nous sommes implantés depuis 2001. La création d'une représentation locale pour Bostik illustre notre engagement à aider nos partenaires et clients de la région à poser des fondations solides pour faire advenir leur vision d'une économie prospère et diversifiée."

Koen SAMWEL, Directeur Business du segment Construction & Grand public de Bostik en charge de la région Europe du Sud et Moyen-Orient, commente également : « C'était formidable de pouvoir retrouver à nouveau en personne nos clients et partenaires commerciaux lors de cet événement clé pour le monde de la construction. Le marché de la construction est en plein boom fait du Moyen-Orient, une région d'une importance stratégique pour Bostik, et nous sommes impatients de développer notre présence locale, de renforcer nos relations avec nos clients et partenaires dans la région, et de leur apporter l'expertise unique de Bostik en termes de solutions adhésives pour le marché de la construction."

A propos de Bostik, la division adhésifs du Groupe Arkema

Bostik, filiale du groupe Arkema et leader des adhésifs de spécialité pour la construction, le grand public et les marchés industriels, développe depuis plus de 130 ans des solutions de collage et d'étanchéité innovantes et multifonctionnelles qui contribuent à façonner notre quotidien. Avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros et 6 000 employés répartis dans une cinquantaine de pays, Bostik consacre ses capacités d'innovation à la résolution de défis environnementaux, énergétiques et techniques, et déploie une culture d'amélioration continue et d'excellence opérationnelle au service de ses clients et de ses partenaires. http://www.bostik.com/

