Bostik annuncia la sua partecipazione alla prossima fiera BATIMAT 2022

Dal 3 al 6 ottobre 2022, Bostik, la divisione di soluzioni adesive di Arkema, parteciperà al Batimat 2022 di Parigi, l'mportante fiera internazionale dedicata al settore edilizio.

COLOMBES, Francia, 29 settembre 2022 /PRNewswire/ -- L'attenzione di Bostik e Arkema per la creazione di soluzioni adesive che contribuiscano a un mondo più sostenibile è completamente in linea con l'edizione del Batimat di quest'anno.

L'evento offrirà quindi a Bostik l'occasione perfetta per entrare in contatto con tutti i clienti e le parti interessate e per mettere in luce alcune delle recenti innovazioni, come il nostro fiore all'occhiello, l'adesivo per pavimenti morbidi STIX A600, che aiuta a isolare meglio le case, a ristrutturare e a garantire una qualità dell'aria interna più sicura. Nel corso della fiera, gli esperti della Bostik Academy offriranno dimostrazioni dal vivo della gamma per pavimentazioni unica di Bostik e della linea professionale di sigillatura e incollaggio.

Secondo Pedro Paredes, Global Technical Director W&F Steering Unit di Bostik, "La nostra presenza a questa importante fiera del settore edile sottolinea la nostra ambizione di rafforzare le relazioni con i nostri clienti e partner, mentre restiamo al passo con le tendenze emergenti del nostro settore. Siamo lieti di avere l'opportunità di dimostrare la portata della nostra competenza tecnica grazie al nostro team Bostik Academy e aiutare i nostri visitatori a ottenere risultati migliori attraverso la conoscenza!"

Le soluzioni adesive e sigillanti di Bostik per il mercato dell'edilizia fanno parte di un'offerta Arkema più ampia e completamente integrata per il segmento, che comprende rivestimento, isolamento e soluzioni decorative per gli edifici, dal pavimento al tetto.

Scarica il tuo biglietto gratuito per unirti ai team di Bostik nel Padiglione 1, STAND P094.

Informazioni su Bostik, un'azienda Arkema

Bostik, una controllata del Gruppo Arkema e attore globale nel campo degli adesivi speciali per i mercati dell'edilizia, dei beni di consumo e industriali, sviluppa soluzioni di sigillatura e incollaggio innovative e multifunzionali che plasmano la nostra vita quotidiana da oltre 130 anni. Con un fatturato annuo di 2,1 miliardi di euro nel 2019, una presenza in oltre 40 Paesi e 6.000 dipendenti, l'azienda si impegna ad affrontare le principali sfide ecologiche, energetiche e tecnologiche attraverso le sue innovazioni. Si concentra sul miglioramento continuo e sull'eccellenza operativa per soddisfare le aspettative dei suoi clienti e partner. www.bostik.com

