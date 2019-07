Bostik, fournisseur officiel du Tour de France, développe une solution technique nouvelle génération pour les coureurs cyclistes du tour

Indispensable dans le travail d'identification effectué par les commissaires, les dossards nécessitaient d'importantes améliorations techniques pour s'adapter à la maille des maillots, devenus plus légers, plus souples et plus élastiques. Attachés traditionnellement avec des épingles à nourrice, Bostik et A.S.O. ont réfléchi à l'élaboration d'une nouvelle génération de colle applicable sur ces supports pour limiter les irritations sur la peau, la transpiration et pour mieux accompagner les mouvements des coureurs cyclistes dans l'effort.

Initié en 2016 avec les chercheurs du Bostik Smart Technology Centre de Venette (Oise), Bostik a développé une solution de collage Hotmelt (ou colle thermofusible) pulvérisée à chaud sur l'envers des dossards.

Sa formulation, issue des technologies industrielles et basée sur un dosage précis de 60 grammes, a été testée dans ses laboratoires pour mesurer son taux d'adhérence et sa flexibilité dans les conditions extrêmes (résistance au vent, à la pluie, à la transpiration….). Formulée sans solvant et composée à 10% de matières premières végétales dérivées de la résine de pin, l'entreprise s'engage aussi à agir en tant qu'industriel responsable, conformément aux engagements du groupe Arkema.

Le résultat est sidérant de simplicité : des dossards adhésifs faciles à appliquer sur les maillots en pressant fortement et lentement sur la paume de la main. Ils apportent plus de confort et de légèreté pour des performances optimales. Ils s'enlèvent sans abîmer le maillot et sans laisser de traces.

« A l'heure où les 100 ans du Maillot Jaune seront célébrés cette année, nous sommes fiers de poursuivre l'amélioration technique des équipements des coureurs cyclistes grâce à notre savoir-faire et à nos innovations dans ce domaine», déclare Vincent Legros, Président-directeur général de Bostik. 6 688 dossards seront distribués à 176 cyclistes durant l'ensemble de la compétition.

À propos de Bostik, une société du groupe Arkema

Spécialiste international dans le domaine des colles destinées à l'industrie, à la construction et au grand public, Bostik développe des solutions de collage innovantes, multifonctionnelles et adaptables aux forces qui façonnent notre quotidien depuis plus de 125 ans. Du berceau au bureau, de la maison aux chantiers pro, les colles intelligentes Bostik sont partout. Présente dans plus de 40 pays avec un effectif de plus de 6000 personnes, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2018. www.bostik.com

A propos d'Arkema

Designer de matériaux et de solutions innovantes, Arkema modèle la matière pour créer de nouveaux usages et accélérer la performance de ses clients. Avec trois pôles d'activités, Matériaux Haute Performance, Spécialités Industrielles, Coating Solutions, et des marques mondialement reconnues, le Groupe réalise un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 2018. Porté par l'énergie collective de ses 20 000 collaborateurs, Arkema est présent dans près de 55 pays. Le Groupe cultive l'interaction avec ses parties prenantes et innove dans les produits bio-sourcés, les énergies nouvelles, la gestion de l'eau, les solutions pour l'électronique, l'allègement et le design des matériaux, la performance et l'isolation de l'habitat, avec des centres de recherche en France, en Amérique du Nord et en Asie. www.arkema.com

SOURCE Bostik