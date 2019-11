Bostik lance Born2Bond™, une nouvelle gamme de colles d'assemblage de haute performance

Les colles d'assemblage de haute performance à prise rapide sont la solution privilégiée pour assembler les smartphones, les dispositifs médicaux et électroniques, les véhicules électriques, ainsi que les emballages haut de gamme. Les ingénieurs se heurtent toutefois à des obstacles majeurs : des conceptions sans cesse plus complexes et plus compactes, le besoin de répondre à une demande croissante de procédés de durcissement plus rapides et évolutifs, la prise en compte de normes plus strictes au niveau de la santé, de la sécurité et de l'environnement... Les nouveaux produits Born2Bond™ de Bostik sont conçus pour relever ces défis.

La première série de produits commercialisés sous la marque Born2Bond™ comprendra principalement des colles instantanées fondées sur la technologie MECA. Ce lancement a été rendu possible grâce aux rachats récents des sociétés Nitta Gelatin (spécialiste des technologies en systèmes UV) et Afinitica (spécialistes des technologies de collages instantanées à base de cyanoacrylate).

Leurs nouvelles formulations brevetées et peu odorantes offrent un environnement de production plus agréable, ainsi que des solutions à faible efflorescence, une caractéristique essentielle pour les fabricants de produits haut de gamme. Compatible également pour les productions en série, cette gamme complète de colles d'assemblage à haute performance à prise rapide relève d'un cran le niveau d'exigence global.

« Born2Bond™ permettra à nos clients de réaliser des gains d'efficacité et de multiplier les possibilités de conception, tout en promouvant le développement durable. Elle contribue à faciliter la fabrication de produits plus performants, plus sûrs et plus innovants », explique Polivio Goncalves, Directeur commercial des colles d'assemblage de haute performance chez Bostik. « Le nom Born2Bond™ renvoie directement à nos produits et à notre mission. Par ailleurs, il reflète notre approche collaborative. Nous développons ces nouvelles générations de produits avec l'aide de nos clients pour créer des solutions adaptées à leurs besoins. »

Avec un potentiel de marché de 7 milliards d'euros au niveau monde, Bostik prévoit de lancer d'autres produits dans sa gamme Born2Bond™, y compris HM-PUR et d'autres acrylates d'uréthane, pour offrir un service complet répondant à l'évolution des besoins.

À propos de Bostik, une société du groupe Arkema

Spécialiste international dans le domaine des colles destinées à l'industrie, à la construction et au grand public, Bostik développe des solutions de collage innovantes, multifonctionnelles et adaptables aux forces qui façonnent notre quotidien depuis plus de 125 ans. Du berceau au bureau, de la maison aux chantiers pro, les colles intelligentes Bostik sont partout. Présente dans plus de 40 pays avec un effectif de plus de 6000 personnes, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2018. www.bostik.com

