Boston Scientific completa la Marca CE para el broncoscopio de un solo uso EXALT™ Model B

La compañía comienza con el lanzamiento limitado de mercado en Europa en junio

MARLBOROUGH, Mass., 25 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) anunció hoy que ha completado la Marca CE para el broncoscopio de un solo uso EXALT™ Model B, un dispositivo de un solo uso diseñado para llevar a cabo procedimientos de cabecera en la unidad de cuidados intensivos, quirófano y sala de broncoscopia. Se espera que el lanzamiento limitado al mercado del dispositivo comience en Europa en las próximas semanas.

El broncoscopio EXALT Model B se ofrecerá en tres tamaños -delgado, normal y grande, para permitir su uso en una amplia variedad de procedimientos de broncoscopia, como manejo de secreciones, intubación de las vías respiratorias, traqueostomía percutánea, colocación de tubos endotraqueales de doble lumen y biopsias.

"Como los broncoscopios de un solo uso son relativamente nuevos, es necesaria una innovación continua para garantizar que los médicos puedan lograr una visualización directa y precisa en los pulmones y las vías respiratorias de un paciente", explicó el profesor y doctor Kaid Darwiche, responsable del Departamento de Neumología Intervencionista de Ruhrlandklinik en Alemania. "El broncoscopio EXALT Model B proporciona imágenes claras y nítidas y succión de alta potencia - que son fundamentales para identificar con éxito cualquier anomalía que exista en las vías respiratorias del paciente".

En toda Europa, cada año se llevan a cabo más de 1,5 millones de procedimientos que involucran un broncoscopio.i Si bien el potencial de infección debido al reprocesamiento de los endoscopios reutilizables es bajo, ha habido informes de contaminaciones asociadas al endoscopio e infecciones posteriores al procedimiento.ii Para luchar contra este riesgo, una declaración de posición reciente de la European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) y la European Society of Gastroenterology Nurses and Associates (ESGENA) recomendó encarecidamente el uso de accesorios endoscópicos de un solo uso, siempre que sea posible.iii

"Los osciloscopios de un solo uso se están convirtiendo en la preferencia de muchos médicos debido a su capacidad para eliminar el riesgo de infección relacionada con el osciloscopio que puede resultar de una reprocesamiento no eficaz, al tiempo que aumentan la eficiencia operativa en el entorno hospitalario", indicó Dave Pierce, vicepresidente ejecutivo y director general de MedSurg y director general de endoscopios de Boston Scientific. "La innovación es fundamental para nuestra misión, y el broncoscopio EXALT Model B está diseñado para proporcionar a los médicos la funcionalidad de alta calidad y la sensación de un endoscopio reutilizable, al tiempo que aborda las necesidades de seguridad del paciente y mejora la eficiencia".

El broncoscopio EXALT Model B es el dispositivo más reciente de la cartera de imágenes de un solo uso de Boston Scientific. Durante décadas, la compañía ha trabajado en estrecha colaboración junto a los médicos para innovar y desarrollar continuamente tecnologías de un solo uso en los espacios gastrointestinal, pancreaticobiliar, quirúrgico, urológico y de las vías respiratorias para mejorar la atención del paciente, incluyendo el duodenoscopio de un solo uso EXALT™ Model D, uteroscopio flexible digital LithoVue™, sistema de visualización directa SpyGlass™ DS y catéter digital SpyGlass™.

Si desea más información acerca del broncoscopio EXALT Model B visite www.bostonscientific.eu/EXALT-B .

El broncoscopio EXALT Model B no está disponible para su uso o venta en Estados Unidos.

Acerca de Boston Scientific

Boston Scientific transforma vidas a través de soluciones médicas innovadoras que mejoran la salud de pacientes de todo el mundo. Como líder global de tecnología médica desde hace más de 40 años, promovemos la ciencia para la vida proporcionando una amplia cartera de soluciones de alto rendimiento que abarcan necesidades no atendidas de los pacientes y reducimos el coste de la asistencia sanitaria.Si desea más información visite www.bostonscientific.com y conecte con Twitter y Facebook.

Nota cautelar sobre las declaraciones de futuro

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Las declaraciones de futuro pueden identificarse con palabras como "anticipar", "esperar", "proyecto", "creer","planificar","estimar","pretender"y palabras similares. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras creencias, suposiciones y estimaciones utilizando la información disponible para nosotros en ese momento y no pretenden ser garantías de eventos o rendimiento futuros. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras cosas, declaraciones sobre nuestros planes comerciales, ensayos clínicos, lanzamientos de productos y rendimiento e impacto del producto. Si nuestras suposiciones subyacentes resultan ser incorrectas, o si se materializan ciertos riesgos o incertidumbres, los resultados reales podrían variar materialmente de las expectativas y proyecciones expresadas o implícitas en nuestras declaraciones prospectivas. Estos factores, en algunos casos, han afectado y en el futuro (junto con otros factores) podrían afectar nuestra capacidad para implementar nuestra estrategia comercial y pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en las declaraciones expresadas en este comunicado de prensa. Como resultado, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en ninguna de nuestras declaraciones prospectivas.

Los factores que pueden causar tales diferencias incluyen, entre otros: condiciones futuras económicas, competitivas, de reembolso y regulatorias; introducciones de nuevos productos; tendencias demográficas; propiedad intelectual; litigio; condiciones del mercado financiero; y futuras decisiones comerciales que tomemos nosotros y nuestros competidores. Todos estos factores son difíciles o imposibles de predecir con precisión y muchos de ellos están fuera de nuestro control. Para conseguir una lista más detallada y una descripción de estos y otros riesgos e incertidumbres importantes que pueden afectar nuestras operaciones futuras, consulte la Parte I, Ítem 1A - Factores de riesgo en nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, que podemos actualizar en la Parte II, Punto 1A - Factores de riesgo en los informes trimestrales en el Formulario 10-Q que hemos presentado o que presentaremos en el futuro. Renunciamos a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar públicamente cualquier declaración prospectiva para reflejar cualquier cambio en nuestras expectativas o en eventos, condiciones o circunstancias en las que esas expectativas puedan basarse, o que puedan afectar la probabilidad de que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Esta declaración de precaución es aplicable a todas las declaraciones prospectivas contenidas en este documento.

i Datos archivados de Boston Scientific Corporation. La investigación de mercado tiene fecha de 2019 e incluye proyecciones para 2020, con estimaciones incorporadas para la pandemia de la COVID-19. ii Mehta A, Muscarella L. Bronchoscope-related "superbug" infections. CHEST Journal. 2019; 157(2). DOI:https://doi.org/10.1016/j.chest.2019.08.003 iii Beilenhoff Ulrike et al. Reprocessing in GI endoscopy: ESGE–ESGENA Position Statement – actualización2018, Endoscopy 2018; 50

