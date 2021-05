Boston Scientific conclui a marca CE para broncoscópio de uso único EXALT™ Model B

MARLBOROUGH, Massachusetts, 25 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Boston Scientific Corporation (NYSE: BSX) anunciou hoje que concluiu a marca CE para o broncoscópio de uso único EXALT™ Model B, um dispositivo de uso único desenvolvido para procedimentos de beira-leito na unidade de terapia intensiva, sala de cirurgia e aparelho de broncoscopia. Espera-se que o lançamento limitado do dispositivo no mercado europeu comece nas próximas semanas.

O broncoscópio EXALT Model B será oferecido em três tamanhos – fino, regular e grande – para permitir o uso em uma ampla variedade de procedimentos de broncoscopia, como gestão de secreção, intubação de vias aéreas, traqueostomia percutânea, colocação de tubo duplo-lúmen endotraqueal e biópsias.

"Como os broncoscópios de uso único são relativamente novos, a inovação contínua é necessária para garantir que os médicos possam obter visualização direta e precisa dos pulmões e passagens aéreas de um paciente", disse o Prof. Dr. Kaid Darwiche, diretor do departamento de pneumologia interventiva da Ruhrlandklinik, na Alemanha. "O broncoscópio EXALT Model B oferece imagens claras e nítidas e alto poder de sucção, ambas características fundamentais para identificar com sucesso qualquer anormalidade nas vias aéreas do paciente."

Em toda a Europa, são realizados mais de 1,5 milhão de procedimentos envolvendo um broncoscópio todos os anos.i Embora o potencial de infecção devido ao reprocessamento de escopos reutilizáveis seja baixo, houve relatos de contaminações associadas ao escopo e infecções pós-procedimento.ii Para combater esse risco, um posicionamento recente da Sociedade Europeia de Endoscopia Gastrointestinal (ESGE) e da Sociedade Europeia de Profissionais de Enfermagem em Gastroenterologia e Associados (ESGENA) recomendou fortemente o uso de acessórios endoscópicos de uso único sempre que possível.iii

"Os escopos de uso único estão se tornando a preferência de muitos médicos devido a sua capacidade de eliminar o risco de infecção relacionada ao escopo, que pode ter como causa o reprocessamento ineficaz, ao mesmo tempo que aumentam as eficiências operacionais no ambiente hospitalar", disse Dave Pierce, vice-presidente executivo e presidente da MedSurg e presidente de endoscopia da Boston Scientific. "A inovação é fundamental para nossa missão, e o broncoscópio EXALT Model B foi desenvolvido para oferecer aos médicos a funcionalidade de alta qualidade e a sensação de um escopo reutilizável, ao mesmo tempo que atende às necessidades intensificadas de segurança do paciente e melhora a eficiência."

O broncoscópio EXALT Model B é o dispositivo mais recente do portfólio de imagens de uso único da Boston Scientific. Há décadas, a empresa trabalha em estreita colaboração com médicos para inovar e desenvolver continuamente tecnologias de uso único dentro dos espaços gastrointestinal, pancreático-biliar, cirúrgico, urológico e respiratório, a fim de aprimorar o atendimento ao paciente. Entre essas tecnologias estão o duodenoscópio EXALT™ Model D de uso único, o ureteroscópio flexível digital LithoVue, o sistema de visualização direta SpyGlass™ DS e o cateter digital SpyGlass™ Discover.

Acesse www.bostonscientific.eu/EXALT-B para mais informações sobre o broncoscópio EXALT Model B.

O broncoscópio EXALT Model B não está disponível para uso ou venda nos Estados Unidos.

Sobre a Boston Scientific

A Boston Scientific transforma vidas por meio de soluções médicas inovadoras que melhoram a saúde de pacientes no mundo todo. Como líderes globais em tecnologia médica há mais de 40 anos, avançamos na ciência para a vida toda, oferecendo uma ampla gama de soluções de alto desempenho que satisfazem às necessidades não atendidas dos pacientes e reduzem o custo da assistência à saúde. Para mais informações, acesse www.bostonscientific.com e conecte-se no Twitter e no Facebook.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas

Esse comunicado à imprensa contém declarações prospectivas no sentido da seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e da seção 21E da Lei de Troca de Valores Mobiliários de 1934. As declarações prospectivas podem ser identificadas por palavras como "antecipar", "esperar", "projetar", "acreditar", "planejar", "estimar", "pretender" e palavras semelhantes. Essas declarações prospectivas baseiam-se em nossas crenças, suposições e estimativas que utilizam as informações disponíveis para nós no momento e não se destinam a ter garantias de eventos ou desempenho futuros. Essas declarações prospectivas incluem, entre outras coisas, declarações sobre nossos planos de negócios, ensaios clínicos, lançamentos de produtos e desempenho e impacto de produtos. Se nossas suposições subjacentes vierem a ser incorretas, ou se certos riscos ou incertezas se materializarem, os resultados reais podem variar materialmente das expectativas e projeções expressas ou implícitas por nossas declarações prospectivas. Esses fatores, em alguns casos, afetaram e no futuro (juntamente com outros fatores) podem afetar nossa capacidade de implementar nossa estratégia de negócios e podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados pelas declarações expressas nesse comunicado à imprensa. Consequentemente, os leitores são advertidos a não confiar excessivamente em nenhuma de nossas declarações prospectivas.

Fatores que podem causar essas diferenças incluem, entre outras coisas: futuras condições econômicas, competitivas, de reembolsos e regulatórias; novas apresentações de produtos; tendências demográficas; propriedade intelectual; litígios; condições financeiras do mercado; e decisões comerciais futuras tomadas por nós e por nossos concorrentes. Todos esses fatores são difíceis ou impossíveis de prever com precisão e muitos deles estão além de nosso controle. Para obter mais uma lista e descrição desses e de outros riscos e incertezas importantes que possam afetar nossas operações futuras, consulte a parte I, Item 1A – Fatores de Risco em nosso Relatório Anual mais recente no Formulário 10-K arquivado junto à Comissão de Valores Mobiliários, que poderemos atualizar na parte II, Item 1A – Fatores de Risco em Relatórios Trimestrais no Formulário 10-Q que arquivamos ou que arquivaremos futuramente. Nós nos isentamos de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em nossas expectativas ou em eventos, condições ou circunstâncias em que essas expectativas possam ser baseadas, ou que possam afetar a probabilidade de que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Essa declaração de advertência é aplicável a todas as declarações prospectivas contidas nesse documento.

