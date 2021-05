Boston Scientific obtient le marquage CE pour le bronchoscope à usage unique EXALT™ Model B

La société débutera en juin et en Europe la commercialisation de l'appareil destinée à un marché restreint

MARLBOROUGH, Massachusetts, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Boston Scientific Corporation (NYSE : BSX) a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le marquage CE pour le bronchoscope à usage unique EXALT™ Model BB, un dispositif à usage unique conçu pour les procédures réalisées au chevet du patient en service de soins intensifs, en salle d'opération et de bronchoscopie. La commercialisation de l'appareil destinée à un marché restreint devrait commencer en Europe dans les semaines à venir.

Le bronchoscope EXALT Model B sera proposé en trois tailles - petite, normale et grande - pour être utilisé dans de nombreuses procédures de bronchoscopie telles que la gestion des sécrétions, l'intubation des voies aériennes, la trachéotomie percutanée, la pose de tubes endotrachéaux à double lumière et les biopsies.

« Les bronchoscopes à usage unique étant relativement récents, il est nécessaire d'innover en permanence pour que les médecins puissent visualiser directement et précisément les poumons et les voies respiratoires des patients », a déclaré le professeur Kaid Darwiche, chef du service de pneumologie interventionnelle à la Ruhrlandklinik en Allemagne. « Le bronchoscope EXALT Model B fournit une image claire et nette et une aspiration à haute puissance - deux éléments essentiels pour identifier avec succès toute anomalie présentes dans les voies respiratoires du patient. »

En Europe, plus de 1,5 million de procédures impliquant un bronchoscope sont réalisées chaque année.i Bien que le potentiel d'infection dû au retraitement des dispositifs endoscopiques réutilisables soit faible, des contaminations associées aux dispositifs endoscopiques et des infections post-procédure ont été signalées.ii Pour combattre ce risque, une récente prise de position de la Société européenne d'endoscopie gastro-intestinale (ESGE) et de la Société européenne des infirmières et infirmiers en gastro-entérologie (ESGENA) a fortement recommandé l'utilisation d'accessoires endoscopiques à usage unique dans la mesure du possible.iii

« Les endoscopes à usage unique sont en train de devenir la préférence de nombreux médecins en raison de leur capacité à éliminer le risque d'infection lié aux endoscopes qui peuvent entrainer un retraitement inefficace, tout en augmentant l'efficacité opérationnelle en milieu hospitalier », a déclaré Dave Pierce, vice-président exécutif et président de MedSurg et président de Endoscopy, Boston Scientific. « L'innovation est au cœur de notre mission, et le bronchoscope EXALT Model B est conçu pour offrir aux médecins une fonctionnalité de grande qualité et la sensation que procure un endoscope réutilisable, tout en répondant aux besoins accrus en matière de sécurité des patients et en améliorant l'efficacité. »

Le bronchoscope EXALT Model B est le dernier appareil de la gamme d'imagerie à usage unique de Boston Scientific. Depuis des dizaines années, la société travaille en étroite collaboration avec les médecins pour innover et développer en permanence des technologies à usage unique dans les domaines gastro-intestinal, hépato-pancréato-biliaire, chirurgical, urologique et des voies respiratoires afin de faire progresser les soins prodigués aux patients, notamment le duodénoscope à usage unique EXALT™ Model D, Urétéroscope souple numérique LithoVue™, Système de visualisation directe SpyGlass™ DS et Cathéter numérique SpyGlass™.

Veuillez consulter www.bostonscientific.eu/EXALT-B pour plus d'informations sur le bronchoscope EXALT Model B.

Le bronchoscope EXALT Model B n'est pas disponible pour l'utilisation ou la vente aux États-Unis.

À propos de Boston Scientific

Boston Scientific transforme des vies grâce à des solutions médicales innovantes qui améliorent la santé des patients dans le monde entier. En tant que leader mondial de la technologie médicale depuis plus de 40 ans, nous faisons progresser la science pour la vie en proposant de nombreuses solutions performantes qui répondent aux besoins non satisfaits des patients et réduisent le coût des soins de santé. Pour plus d'informations, visitez www.bostonscientific.com et connectez-vous sur Twitter et Facebook.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A de la Securities Act de 1933 et de la section 21E de la Securities Exchange Act de 1934. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « anticiper », « s'attendre », « projeter », « croire », « planifier », « estimer », « avoir l'intention » et d'autres termes similaires. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions, nos hypothèses et nos estimations, sur la base des informations dont nous disposons à ce moment-là, et ne sont pas destinées à garantir des événements ou des performances futurs. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations concernant nos plans d'action, les essais cliniques, les lancements de produits ainsi que la performance et l'impact des produits. Si nos hypothèses sous-jacentes s'avèrent incorrectes, ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent, les résultats réels pourraient varier sensiblement par rapport aux attentes et prévisions explicites ou implicites de nos déclarations prospectives. Ces facteurs, dans certains cas, ont affecté et pourraient à l'avenir (avec d'autres facteurs) affecter notre capacité à mettre en œuvre notre stratégie commerciale et pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à l'une de nos déclarations prospectives.

Les facteurs susceptibles de provoquer de telles différences comprennent, entre autres, les conditions économiques, concurrentielles, de remboursement et réglementaires futures, l'introduction de nouveaux produits, les tendances démographiques, la propriété intellectuelle, les litiges, les conditions du marché financier et les décisions commerciales futures prises par nous et nos concurrents. Tous ces facteurs sont difficiles ou impossibles à prévoir avec précision et beaucoup d'entre eux échappent à notre contrôle. Pour obtenir une liste et une description plus détaillées de ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres risques et incertitudes importants susceptibles d'affecter nos opérations futures, voir la partie I, rubrique 1A - Facteurs de risque dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission, que nous pouvons mettre à jour dans la partie II, rubrique 1A - Facteurs de risque dans les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q que nous avons déposés ou que nous déposerons par la suite. Nous déclinons toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective pour refléter tout changement dans nos attentes ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces attentes peuvent être fondées, ou qui peuvent affecter la probabilité que les résultats réels diffèrent de ceux contenus dans les déclarations prospectives. Cette mise en garde s'applique à toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent document.

